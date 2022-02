Eleições e reformas num país onde o "grupo dependente" do Estado é largamente maioritário

Quanto à direita, apenas sabemos que tem tido mais dificuldade em criar coligações sociais que lhe permitam ganhar eleições, mas não temos a certeza de que pudesse conseguir as coligações sociais necessárias para reformar. Entre 2011 e 2015 – o seu maior tempo de governação neste período – conseguiu realizar importantes reformas, de que os governos seguintes muito beneficiaram, mas essas foram mais conseguidas por imposição externa, e da circunstância criada pela escassez financeira, do que assentes em apoio social. Pelo contrário, é razoável supor que algumas reformas criaram até hostilidade social, sobretudo da parte dos reformados, no que se constituiu numa importante barreira para o seu regresso ao poder, como o resultado das recentes eleições parece indiciar.

4 Conflito de coligações sociais

No que respeita ao outro problema para que apontam o Gráfico 1 e a incapacidade que a esquerda tem demonstrado para associar uma coligação social reformadora a uma coligação social ganhadora de eleições, e que conduz à inércia a que aludi no início deste ensaio, ele decorre do que descrevo a seguir. Arrumando, muito simplisticamente (apenas, mais uma vez, por conveniência analítica e sem qualquer insinuação substancial), as categorias do Gráfico 1 entre “criação de riqueza” – as duas categorias no topo das barras – e “consumo de riqueza” – as quatro categorias da base –, verifica-se que as categorias associadas à criação de riqueza se têm vindo a contrair, enquanto as do segundo grupo se têm vindo, em conjunto, a expandir. Isto cria inevitavelmente um conflito distributivo, que até há pouco foi sendo iludido com a acumulação de dívida externa. Isto é, foram buscar-se ao exterior, por empréstimo, os recursos necessários para colmatar a diferença entre as promessas de distribuição de riqueza e a riqueza efectivamente criada no País. Este expediente é, por natureza, limitado no tempo e tem a consequência perversa de sentar à mesa da distribuição futura os credores, cujo quinhão de direitos distributivos cresce com a dívida, e à custa do quinhão dos que já lá estavam sentados.

Este conflito foi muito atenuado com as reformas de 2011-2015, que equilibraram as contas externas e tornaram o país financeiramente auto-sustentável no presente, mas sem retirar os credores da mesa distributiva (o que, só por si, faz encolher o bolo disponível para os restantes “clientes” da mesa). Mas continuando o grupo de “criação” a contrair-se e o grupo de “consumo” a expandir-se, e continuando presentes os direitos distributivos dos credores (não representados no gráfico, porque não votam), o conflito distributivo vai continuar e vai continuar a agravar-se, criando uma crescente tensão política que, mais cedo ou mais tarde, pode traduzir-se em instabilidade social. Só um significativo crescimento da produtividade – que aumente o bolo a distribuir, entre cada vez menos criadores e mais consumidores de riqueza – poderá amainar o conflito e tornar a situação social sustentável. Para isso, são precisas importantes reformas e para as realizar é preciso criar a necessária coligação social que as apoie e que não parece (ainda?) existir. Mas o aumento da proporção do segmento “consumo” na estrutura social do eleitorado e, por conseguinte, a crescente dependência da distribuição originada no Estado, sugere uma crescente resistência à mudança e, por conseguinte, uma crescente dificuldade em mobilizar coligações sociais reformadoras.