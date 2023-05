O peso da cultura clássica nos curricula escolares e na vida quotidiana das pessoas instruídas tem vindo a diminuir acentuadamente, pelo que a percepção do legado grego na mente do cidadão comum fica-se hoje pelas ruínas de templos e anfiteatros que salpicam a bacia mediterrânica, pela vaga noção de que a democracia nasceu em Atenas e pela coreografia sanguinolenta e ostensivamente explícita de filmes como “300”, de Zack Snyder. A aprendizagem do grego há muito foi escorraçada do ensino básico e secundário, já que quem dirige e providencia educação é movido por considerações tacanhamente utilitaristas e quem a recebe tem horror a tudo o que se lhes afigure “difícil” e alheio ao seu estreito escopo mental. Os intelectuais e políticos, que, em tempos, faziam gala em adornar as suas criações e a sua oratória com alusões a figuras e episódios – mitológicos, lendários ou históricos – da Antiguidade grega, passaram a ancorar o seu discurso em ditados populares e em metáforas pueris envolvendo “melões”, “geringonças”, “bombas atómicas” e “bazucas”, e boa parte desta pífia elite não conseguirá dizer nada de mais relevante sobre a Grécia do que evocar umas férias passadas num resort numa ilha do Mar Egeu ou comentar o desempenho de um treinador português à frente de um clube de futebol grego. Espalhados pelos país há inúmeros “ateneus”, mas a sua função nada tem a ver com os ateneus da Grécia clássica e quem os frequenta não faz a mais pequena ideia de quem seja a Palas Atena a que o nome de tais instituições presta homenagem. E, claro, nenhum pai considera dar o nome Aquiles ou Epaminondas a um filho, tão-pouco Calíope ou Perséfone a uma filha.

Para mais, em Portugal, devido a uma aziaga conjugação de eventos da vida política nacional, a menção a Sócrates sem referência contextualizadora levará automaticamente a depreender-se que se fala não de um proeminente filósofo grego mas de um ex-primeiro ministro português a contas com a justiça. Quando, na 3.ª estância do Canto I de Os Lusíadas, Camões intimou que “Cessem do sábio Grego e do Troiano/ As navegações grandes que fizeram;/ Cale-se de Alexandre e Trajano/ A fama das vitórias que tiveram” estava apenas a empregar um florilégio retórico, não poderia imaginar que o legado da Antiguidade Clássica, que era elemento fulcral de qualquer pessoa culta do século XVI, estaria efectivamente sileniado e esquecido no século XXI.

