Uma coisa é certa, o próximo presidente do governo espanhol vai ter de entender-se com quem quer e com quem não quer. Os resultados das eleições gerais de domingo deram a vitória ao PP, mas com uma vantagem muito menor do que a prevista pelas sondagens. Assim, mesmo tendo sido o mais votado, e conseguindo 136 deputados em 350, Alberto Núñez Feijóo está muito longe de ter garantida a sua investidura. Há sapos para engolir e é o próprio líder dos populares quem o assume. No rescaldo das eleições, o tom das suas declarações foram menos otimistas do que no final da noite eleitoral e reconheceu que os resultados ficaram aquém do esperado.

“O Governo resultará de um acordo entre partes que podem pensar de forma diferente, mas cujo objetivo comum é o desenvolvimento económico, social e institucional”, disse Feijóo, mantendo a mesma tónica do alerta que fez domingo. Espanha “não pode dar-se ao luxo de ter contra-alianças” ou bloqueios políticos. “Os resultados das urnas dizem-nos que devemos romper os blocos políticos com acordos, com uma maioria para desbloquear o país e ser coerentes com o mandato que saiu das eleições.”

