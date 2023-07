Xeque ao rei. As duas principais forças políticas espanholas, PSOE e PP, terminaram a noite de eleições gerais com um sorriso na cara. Alberto Núñez Feijóo reivindicou o seu direito a governar — foi o partido mais votado e aquele que garantiu maior número de assentos parlamentares (136) —, enquanto Pedro Sánchez fez questão de dizer que o PP tinha sido derrotado. Nenhum dos dois tem uma maioria que lhes garanta governar o país sem aliados e os próximos dias serão de negociação, até que o rei de Espanha chame um dos dois e convide o escolhido a formar governo.

Apesar do discurso de Feijóo, que pediu aos socialistas espanhóis que não bloqueiem a formação de um Governo, é Sánchez quem tem os números a seu favor. Olhando apenas para os quatro partidos mais votados (que têm 322 dos 350 assentos), a direita até vai na dianteira, mas longe da maioria necessária para governar sem bloqueios (176 deputados no Congresso). Os votos do PP e do Vox, o partido de extrema-direita de Santiago Abascal, somam 169 lugares, enquanto o PSOE e a coligação Sumar, liderada por Yolanda Díaz, têm 153 deputados.

