Os ânimos estavam exaltados na rua de Génova já passava da meia-noite. Cerca de mil simpatizantes do Partido Popular (PP) concentravam-se junto à sede nacional para celebrarem a vitória eleitoral com bandeiras de Espanha e muito azul. A apenas três quilómetros dali, na rua Ferraz, a descrição deste início de madrugada é praticamente a mesma — só muda a força partidária (PSOE) e a cor (vermelho). Ao som de música e euforia, a festa fez-se nos dois locais, contrariando o lugar comum de que umas eleições ou se ganham ou se perdem.

Embora o desfecho tenha sido o mesmo junto às sedes dos dois partidos, a evolução da noite eleitoral deste domingo esteve longe de ser idêntica. Nos dois quartéis generais, viveu-se uma verdadeira montanha russa, que começou com a divulgação de sondagens, passou pela contagem dos primeiros votos e culminou com o encerramento do processo eleitoral. “Esta noite foi muito emocionante. Estive longe de pensar que as coisas acabassem assim”, resumiu, em declarações ao Observador, Nuria Muriel, uma empresária de 48 anos que esteve nos festejos do PP.

