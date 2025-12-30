Encerrada na troika, nascida na pandemia, Torres Novas segue caminho de crescimento aos 180 anos. "Os clientes gostam muito desta história"

O relançamento que chegou em ano pandémico

Adolfo Lima Mayer herdou a participação na Torres Novas de António Medeiros de Almeida, que perdeu na insolvência. A marca também se foi perdendo. Até 2020. No ano anterior, Nuno Vasconcellos e Sá foi trabalhar na empresa do tio-avô, ainda sem Torres Novas mas já com a marca em mente. Conta agora que “sempre foi essa a vossa ideia relançar a Torres Novas.” Inicialmente, ainda sem a marca, atirou-se ao negócio de têxteis para a hotelaria, fazendo crescer essa área que o tio-avô já tinha em mãos, para conseguir o fôlego que implica relançar uma marca com coleções. Além disso, o gestor feito empresário tinha a consciência que relançar a Torres Novas eram um caminho de pedras, com a necessidade de ter de voltar a conquistar os clientes e ter massa crítica relevante.

Por isso a opção foi manter o negócio da hotelaria em que se produz o que os clientes encomendam. Só que o calendário virou para março de 2020. E com esse mês veio uma pandemia que fechou tudo. Hotéis inclusive. “Estávamos a trabalhar exclusivamente com hotéis e as encomendas pararam e as que tinham sido entregues não foram pagas”. O clique que fez antecipar, em alguns meses, o passo que se pretendia — reavivar a Torres Novas.

“Fez-nos decidir ‘ou vamos agora ou temos de ir à nossa vida e fazer outra coisa’”, recorda Nuno Vasconcellos e Sá, lembrando o armazém cheio de mercadoria — alguma acabou por ir para um hospital na República Democrática no Congo.

Esse encerramento do mundo “deu-nos a coragem que nos faltava”, o empurrão para fazer chegar o momento certo que teima em nunca aparecer. Em 2020 chegou mesmo. Mas se a ideia inicial, quando o momento certo chegasse, era o de lançar 4 ou 5 coleções com 20 cores, cada, a realidade trouxe três coleções e 12 cores — entre elas as big five: dois cinzentos, dois beges e o branco são as cinco tons que mais se vendem.

Um financiamento com aval pessoal dos sócios — “uma coisa que, nós que trabalhávamos no mundo corporativo, achávamos impensável” — e uma relação cimentada com fábricas de têxteis. Os teares voltaram, então, a produzir atoalhados Torres Novas — mas a empresa deixou para terceiros o processo industrial. Quem produz para a marca são verdadeiros parceiros, nas palavras de Nuno Vasconcellos e Sá. Hoje trabalha com cinco unidades fabris, todas da mesma zona, a norte do país. Tudo (ou quase tudo) é feito em Portugal, mesmo com a extensão da gama que, além do banho (com roupões), tem no catálogo cama, mesa, praia (toalhas, mas também cadeiras, sacos), bebé e crianças e outros acessórios. O empresário garante que a qualidade do fio é a de outros tempos, mesmo que a fiação já não se chame Torres Novas.

A nova loja em Campo de Ourique; Fonte: Torres Novas

Uma loja “pequena” sem investimento “louco” em Campo de Ourique

Se o reinício foi composto por três coleções (12 cores), rapidamente se expandiu até chegar aos bordados. “Naqueles primeiros seis meses entre as encomendas e os lançamentos fomos montando o plano de negócios para o ano seguinte e a ativar os antigos clientes da Torres Novas, além de montar o site”. A página na internet fica pronta em novembro de 2020 e antigos clientes, como as lojas Paris em Lisboa, Pollux, Teresa Alecrim, voltaram. “Lojas que nos deram a mão desde o dia zero. O que para nós foi ótimo, porque quando lançámos não foi só dizer a Torres Novas está de volta, foi dizer a Torres Novas está de volta e já está nestas lojas”. As lojas fazem cerca de 40% do volume de negócios da empresa; o site faz outros 40%.

Na distribuição são essas lojas as que interessam à marca — que se quer posicionar no luxo acessível. Não pretende estar na grande distribuição: “É uma franja que nem tentamos muito”, assume o empresário que este ano arriscou outro canal — uma loja própria em Campo de Ourique. É certo que a empresa já tinha um showroom em Algés, mas desde 20 de dezembro tem portas abertas na Rua Tomás da Anunciação, em Lisboa. A localização foi escolhida tendo em conta que na área não havia retalhistas com a marca, mas também aconteceu por outro empurrão. Os atoalhados da Torres Novas deixaram de estar no El Corte Inglés. “Houve [da parte deles] uma mudança de estratégia e, apesar de sermos a marca que mais vendia [no segmento], pediram-nos para sair. E isso também acelerou termos uma loja própria” que, por outro lado, permite ter a gama completa, o que não acontecia na loja da insígnia espanhola. É uma loja pequena, admite Vasconcellos e Sá, para realçar não ser um investimento “louco”. “Fazemos tudo com fundos próprios”, diz e, por isso, a expansão da rede própria depende de como correr Campo de Ourique.

As exportações já são também uma via de crescimento. Fazem já 40% do negócio, um pouco pelo mundo todo. Os principais mercados são Espanha e Inglaterra, onde tem presença direta.

Uma compra em Inglaterra à espera do lucro

“Quando relançámos a marca Torres Novas em 2020 começámos imediatamente a ter vendas no Reino Unido, mas desde o Brexit que se tornou cada vez mais difícil servir os nossos clientes a partir de Portugal, com a rapidez, fluidez e qualidade pelas quais nos regemos”, explicava, em comunicado, a Torres Novas, em 2024, quando anunciou a compra da Design Port que lhe permitiu passar a ter um centro de distribuição em Manchester.

Mais uma vez o empurrão para avançar em força no Reino Unido. “Comprámos uma empresa, uma marca”, realça Nuno Vasconcellos e Sá, assumindo dificuldade em fazer negócio em Inglaterra de outra forma — por exemplo abrir uma conta bancária. Assim, ao comprar uma empresa “fica o esquema montado, com armazém, com produto e, depois, levámos para lá a Torres Novas”. É o único mercado isoladamente que a empresa trabalha diretamente “com muita força”. A marca Design Port continua, e até está a ser pensada para “umas experiências”, mas o investimento principal é fazer crescer a Torres Novas.

A operação ainda não é rentável, mas o excel diz que o próximo ano já pode trazer a inversão do resultado.