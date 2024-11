Entrámos no novo museu do Egito (e um dos maiores do mundo) antes do rei Tutankhamon

De auscultadores nos ouvidos, suporte de áudio ao pescoço (em troca do passaporte que fica retido até à devolução do aparelho) e um ligeiro atraso, começamos a seguir a guia Gina (que não quis revelar o apelido). O grupo é composto por cerca de 25 pessoas cujo aspeto de turistas estrangeiros não engana: são mesmo turistas estrangeiros. E é fácil impressionar turistas à entrada do GEM. Ainda do lado de fora, está o único obelisco suspenso do mundo, em cima de um pedestal construído de propósito, que vai permitir olhar para o interior da estrutura. Lá dentro está o “cartucho” que corresponde à assinatura de Ramsés II e que esteve “escondido” da vista dos mortais por meros 3500 anos.

Já dentro do museu, o comité de boas-vindas foi entregue a uma estátua do omnipresente Ramsés II, com onze metros de altura e também mais de três mil anos de antiguidade, que chegou a morar à frente da principal estação de comboios do Cairo. Agora foi colocada numa espécie de ilha com água a toda a volta, que representa o momento da criação. Feita a devida restauração, Ramsés II é agora o guardião do Grand Hall do GEM. E é junto àquele que se diz ter sido o faraó mais poderoso do Antigo Egipto que ouvimos o primeiro “uaaaau” coletivo.

A história deste “uaaaau” começa longe do GEM, em Abu Simbel, junto à fronteira com o Sudão, onde existem dois enormes templos esculpidos nas rochas. O maior dos dois retrata, precisamente, Ramsés II. Foi construído de forma a que todos os anos, a 22 de outubro, dia que seria o aniversário do rei, e a 22 de fevereiro, que terá sido o dia da sua coração, a luz do sol ao nascer incida diretamente no rosto da estátua do faraó que está no interior do templo. E o que é que isto tem que ver com o novo museu?

Quem olha para a fachada de alabastro sobreposta por um triângulo de lajes com hieróglifos gravados (os chamados cartuchos, onde se escreviam os nomes dos reis no Antigo Egito), vê que, mais ou menos a meio, foi deixado um espaço vazio. A pequena “janela” serve, precisamente, para que a 22 de outubro e 22 de fevereiro, a luz do sol entre no museu e incida no rosto da estátua de Ramsés II. O “uaaaau” é justificado.