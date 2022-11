Como muitas coisas na vida, também a plataforma social Mastodon começou por ser fruto de uma boa dose de descontentamento. Em 2016, o alemão Eugen Rochko estava desencantado com a experiência que tinha no Twitter. Na altura com 24 anos e recém formado em engenharia de software, arregaçou as mangas e decidiu criar uma alternativa ao ambiente que se vivia na rede social do pássaro azul.

“Na altura, pensei que era muito importante para mim conseguir exprimir-me online e também para os meus amigos através de mensagens curtas e que talvez isso não devesse estar nas mãos de uma única empresa”, contou Rochko numa entrevista à revista Time. A criação do Mastodon ficou assim ligada a um “sentimento de desconfiança em relação ao controlo vindo a partir de cima que o Twitter exerceu.”

Embora tenha sido batizada tendo por base o nome do extinto mamífero pré-histórico, o mastodonte, esta rede social que se gaba de ser descentralizada e “não estar à venda” está mais viva do que nunca – e tudo à conta de um fenómeno de “migração”. Quando a 28 de outubro ficou fechada a novela da aquisição do Twitter, com a empresa a passar para as mãos de Elon Musk, muitos utilizadores decidiram transferir-se para outras paragens. As razões apontadas eram diversificadas, como o receio de que a empresa pudesse intensificar a atividade nas subscrições pagas ou da possível ausência de moderação de conteúdos. O Mastodon foi um dos escolhidos pelos utilizadores que procuraram refúgio noutra rede social.

