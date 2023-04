Há já duas semanas que a Polícia Judiciária e a PSP seguiam as ameaças publicadas nas redes sociais que apontavam para “eventuais ataques a estabelecimentos de ensino” em Portugal. E, a 13 de abril, depois de receber uma “notícia laranja” da Interpol precisamente com a referência a “ameaças iminentes”, a Unidade Orgânica de Operações e Segurança (UOOS) da PSP emitiu um “alerta operacional” — um documento interno para partilhar com “todos os polícias” daquela força de segurança, a que o Observador teve acesso: “Esta nova tendência não pode ser desvalorizada porque tem vindo a ser acompanhada com ataques reais”, sinaliza o documento.

O clima de algum pânico social começou a instalar-se esta quarta-feira à noite, quando alunos e encarregados de educação começaram a receber print screens de publicações no TikTok e Instagram com a indicação de um ataque a várias escolas do país. Nalguns casos, a ameaça era genérica: “Dia 20 estamos prontos para invadir”, “Caso eu não consiga, outros farão por mim”; noutros casos, eram feitas referências específicas a determinadas escolas: “Aviso quem for dia 20. Escola Secundária de Odivelas. Escola Avelã Brotero. Todas as escolas de Odivelas.” E foram também partilhadas mensagens com descrições dos alegados planos de ataque: “Imagina… pegar cada criança ou adolescente… torturar eles… corta parte do corpo… fazê-los sofrer.”

5 fotos

