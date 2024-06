Espanha (Grupo B). Lamine, Nico e uma nova era da Roja que pode ser falada pelas melhores razões

Ao longo de quase um ano, desde aquele beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso no palco das medalhas após a conquista do Mundial feminino na Austrália, a Real Federação Espanhola de Futebol foi falada por todos os motivos menos aqueles que mais deveriam interessar. Tudo começou num gesto irrefletido, tudo continua a seguir com um pouco de tudo: acusações, detenções, investigações, manipulações, inquirições. Vicente del Bosque, antigo campeão mundial e europeu como selecionador e um senhor à prova de bala, foi chamado para liderar aquilo que ficou denominado como Supervisão da RFEF mas, na imagem que sai para fora, nem tudo está resolvido. Longe disso. E foi nesse contexto que a Roja começou a construir uma nova era.

Com a saída de Luis Enrique do comando da seleção depois da eliminação nos oitavos do Mundial do Qatar frente a Marrocos, Rubiales, então ainda líder, apostou na promoção de Luis de la Fuente. Já tinha passado pelos Sub-19, pelos Sub-21 e pelos Sub-23, agarrava agora na equipa principal reencontrando quase todos os jogadores que lhe tinham passado pelas mãos. Estava dado o mote para algo sempre complicado no futebol – renovar a ganhar. Essa é a imagem da atual formação espanhola: foi mudando depois das despedidas dos últimos campeões como Busquets ou Jordi Alba, mostrou que nem por isso tinha desaprendido como se faz. A conquista da Liga das Nações no ano passado foi uma espécie de coroação desse novo caminho traçado.

É complicado arriscar à partida a Espanha como uma das favoritas à vitória no Europeu, ainda para mais por estar num grupo onde se concentram também a campeã em título Itália e a última finalista vencida da Liga das Nações, Croácia. No entanto, a base construída por Luis de la Fuente permite no mínimo sonhar entre o sangue novo de coqueluches como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri ou Fermín López e a experiência de jogadores como Rodri, Laporte, Carvajal ou Morata, tendo um ADN futebolístico que continua a respeitar a posse e circulação em espaços curtos mas que ganhou outra largura com a entrada dos novos talentos.