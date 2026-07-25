Ex-espião do MI6: "A Rússia pode vencer a guerra na Ucrânia ao manipular a opinião pública ocidental"

Simon é um espião na Ucrânia nos meses que se seguiram à invasão. Não tem muito para fazer em Kiev e espera por ordens de Londres. Até que recebe uma instrução: encontrar um assassino checheno, que estava num dos pontos mais quentes do conflito ucraniano — a cidade de Bakhmut. Este é um dos principais pontos de partida de O Espião Em Guerra, um thriller de espionagem escrito por Charles Beaumont, um nome fictício que esconde a identidade de um antigo agente dos MI6, o ramo das secretas britânicas que faz arriscadas e perigosas missões no estrangeiro.

Na verdade, Charles Beaumont esteve na Ucrânia nos momentos antes e depois da invasão à Ucrânia. Em entrevista ao Observador, o ex-espião, que tem de manter o anonimato devido às leis em vigor no Reino Unido, recorda a “paranoia” que havia em Kiev antes da invasão. “Agentes russos estavam a tentar fomentar um golpe de Estado contra o Governo ucraniano, ao mesmo tempo que os espiões ocidentais se desdobravam em esforços para prever quais eram as reais intenções de Moscovo.”

Quando o conflito começou, os espiões na Ucrânia tiveram de enfrentar ainda mais dificuldades. Charles Beaumont explica que, quando um espião trabalha em territórios em conflito ativo, existem “vários desafios”. “As traições e as reviravoltas são muito mais frequentes”, sublinha. Em território ucraniano, isso também aconteceu com agentes duplos — e até “triplos” — que acabaram por derrubar a intenção de Vladimir Putin de tomar Kiev em três dias e a restante Ucrânia em poucas semanas.

No livro O Espião em Guerra, Charles Beaumont explora ainda uma trama paralela: alguém no gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido está a tentar sabotar e diminuir o apoio britânico à Ucrânia. Há semelhanças com a realidade? “Não acredito que tenha acontecido”, diz o antigo espião, que alerta, ainda assim, que a Rússia tenta minar o consenso europeu em redor da questão ucraniana. “A opinião pública em geral na Europa não apoia a invasão russa à Ucrânia.”

Em entrevista ao Observador, Charles Beaumont alerta, ainda assim, para um risco: a eficácia da propaganda russa e a forma como esta ecoa junto da direita populista europeia. Segundo o antigo espião, estes partidos “demonstraram uma grande simpatia pela Rússia e estão dispostos a ceder território e soberania da Ucrânia aos russos”. “O crescimento desses partidos reflete, em parte, o êxito da máquina de propaganda russa.”

Como trabalha um espião em tempos de guerra? Com “traições” e num ritmo frenético

Em que medida recorreu à sua própria experiência pessoal enquanto espião para escrever este livro?

Recorri amplamente às minhas experiências pessoais do que se sente ao fazer este trabalho: a dimensão intelectual e a experiência de estar envolvido nos meandros da espionagem.

O livro retrata uma grande diversidade de operacionais dos serviços secretos a trabalharem durante uma guerra. Com base na sua própria experiência, quais são os maiores desafios de operar numa zona de conflito ativo como a Ucrânia?

Trabalhar numa zona de guerra traz vários desafios. Um deles é o ritmo a que as coisas mudam: se houver uma falha de segurança, os impactos podem sentir-se em questão de horas ou minutos, em vez de dias ou semanas. Outro tem a ver com o comportamento humano: num cenário de conflito ativo, os incentivos e as motivações das pessoas podem ser menos previsíveis, mais extremistas e substancialmente mais perigosos. As traições e as reviravoltas são muito mais frequentes.

Como é atuar como espião numa zona de guerra ativa, qual é a sensação? Que tipo de ordens recebe? E tem de as cumprir sempre, mesmo que discorde delas fundamentalmente?

O aspeto central do trabalho num ambiente de combate é o foco absoluto na segurança. É preciso manter as fontes a salvo num cenário repleto de ameaças, tanto vindas do inimigo como dos próprios aliados. A espionagem é uma atividade que deve passar despercebida, mas isso torna-se extremamente difícil num local que está saturado de soldados, drones e mísseis. As ordens que podem ser difíceis são aquelas que estão relacionadas com os alvos a atacar que devem ser selecionados: as informações de que se dispõe sustentam um ataque contra um determinado alvo? Isto pode implicar atingir civis ou outras pessoas que não estão em zona de combate, que se tornam danos colaterais. Ou esse ataque pode ter como base informações erradas? Se isso acontecer, terá de se viver com essa realidade para o resto da vida.