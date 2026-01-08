Explicador. A condenação de Salgado a oito anos de prisão é definitiva: e agora?

O recurso de Salgado visava o Supremo Tribunal de Justiça, que confirmou a pena de prisão de oito anos anteriormente decidida pela Relação de Lisboa. Os advogados do ex-banqueiro alegavam diversas inconstitucionalidades na decisão do STJ que confirmou o agravamento da pena para oito anos de prisão decidido pela Relação de Lisboa. Por exemplo, a defesa pretendia que fosse declarado inconstitucional que um arguido com doença de Alzheimer fosse condenado a prisão efetiva, ou, pelo menos, que não lhe fosse suspensa a pena.

Ora, o Constitucional entendeu que isso não estava em questão. Segundo o acórdão, os juízes do TC entenderam que o Supremo Tribunal apenas apreciou a punição fixada e nunca afastou a hipótese de a pena ser suspensa, devido à doença de Ricardo Salgado — como já vamos ver mais à frente.

Após a dedução de sucessivos incidentes processuais, a decisão do Constitucional transitou em julgado a 16 de dezembro de 2025. Ou seja, um ano e nove meses depois de ter entrado no tribunal.

E nas restantes instâncias?

O chamado caso do abuso de confiança fazia parte da acusação original da Operação Marquês deduzida pelo Ministério Público em outubro de 2017. Após a fase de instrução criminal, que durou entre setembro de 2018 e abril de 2021, o juiz Ivo Rosa decidiu pronunciar Ricardo Salgado para julgamento por três crimes de abuso de confiança e autonomizou os factos reunidos pelo MP num único processo.

Este processo foi julgado entre junho de 2021 e março de 2022, tendo Salgado sido condenado a uma pena de prisão efetiva de seis anos. A Relação de Lisboa agravou a pena de prisão para oito anos em maio de 2023 e o STJ confirmou essa pena a 29 de fevereiro de 2024.

Contas feitas: entre o início do julgamento e o trânsito em julgado passaram-se quatro anos e meio.

Qual a importância da decisão do Supremo Tribunal de Justiça em fevereiro de 2024?

Quatro juízes conselheiros do STJ consideram que Ricardo Salgado foi bem condenado no caso da alegada apropriação de 10 milhões de euros do Grupo Espírito Santo, como o Observador noticiou aqui.

Devido ao “elevadíssimo nível do grau de culpa e de dolo” que contraria a “postura moral, ética e jurídica muito acima da maioria das pessoas” exigida ao ex-líder do BES, os juízes conselheiros da 5.ª secção do STJ consideraram por unanimidade que a subida da pena de prisão efetiva de seis para oito anos decidida pela Relação de Lisboa foi “claramente correta e proporcional”.

E acrescentaram mesmo que, “até demonstração em contrário”, a doença de Alzheimer pode ser tratada em ambiente prisional consoante o seu grau e estado de evolução”.

Contudo, o STJ admitiu a “suspensão da execução” da pena de prisão efetiva, mediante uma prova médica “do estado e gravidade da evolução da doença” que influencie “a capacidade de compreensão” por Ricardo Salgado “do sentido e finalidade da pena”. E que tal avaliação deve ser feita pelo tribunal de julgamento, e não pelo Tribunal de Execução de Penas — o que foi a grande novidade do acórdão, face à jurisprudência anterior.

A doença de Alzheimer de Ricardo Salgado foi atestada por perícia médica independente?

Sim, foi. Houve duas perícias realizadas por técnicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), daí que as mesmas sejam classificadas como independentes porque nada têm a ver com os arguidos.

Essas perícias foram realizadas no âmbito de outros processos. A defesa de Ricardo Salgado requereu a realização de mais perícias neste processo de abuso de confiança (tal como noutros processos) durante o julgamento e durante a apreciação do recurso na Relação de Lisboa. Tais requerimentos foram recusados com o argumento de que as mesmas só se justificavam no momento do trânsito em julgado de uma pena de prisão efetiva, quando a Justiça tem de avaliar em que local o arguido cumprirá essa pena. O STJ sufragou essa posição, confirmando a interpretação dos desembargadores e do coletivo de juízes da primeira instância.

O que existe nos autos deste caso de abuso de confiança são relatórios médicos de neurologistas prestigiados e do médico pessoal de Ricardo Salgado a atestar que o mesmo sofre de doença de Alzheimer.

Foram efetivamente realizadas duas perícias médicas independentes pelo Instituto de Medicina Legal nos autos do caso EDP (cujo relatório é datado de 21 de dezembro de 2023) e nos autos de um processo cível que corre termos no Tribunal de Cascais (cujo relatório foi assinado a 27 de novembro de 2023) — e as mesmas atestaram que o ex-líder do caso BES padece efetivamente da doença de Alzheimer, sendo que uma delas atestou que a doença está em “fase de demência moderada”.

Numa dessas perícias, um dos especialistas que examinou Ricardo Salgado colocou a hipótese de o arguido estar alegadamente a exagerar os sintomas da doença.

Os relatórios das duas perícias foram juntos pela defesa de Salgado aos autos do caso de abuso de confiança, foram analisados pelo STJ, mas não foram admitidos pelos conselheiros da 5.ª secção do Supremo.

Por que razão o STJ rejeitou admitir as perícias do Instituto de Medicina Legal?

A razão essencial tem a ver com o facto de as perícias não responderem “à questão essencial” de saber se a anomalia psíquica de que Salgado padece “já estará em nível de agravamento tal que o coloque na impossibilidade de compreender o sentido de uma pena de prisão”.

Ou seja, e tal como manda a lei, só quando um arguido não consegue apreender que foi condenado, nem sequer tendo consciência da culpa e da sanção aplicada, é que pode beneficiar da suspensão da pena definida pelo art. 106.º do Código Penal.

Ora, as perícias realizadas tiveram como objetivo confirmar o diagnóstico da doença de Alzheimer e avaliar se Ricardo Salgado podia testemunhar em julgamento. Não avaliaram, portanto, a “capacidade do arguido em entender ou compreender o sentido da pena aplicada” nem o “ponto exato da alegada degeneração clínica”, lê-se no acórdão.