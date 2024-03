Explicador. Salgado pode não ser preso mesmo com o Supremo a confirmar pena de prisão de 8 anos?

No recurso, a defesa alegava que a Relação de Lisboa tinha tido “um gritante e chocante menosprezo” pelo facto de ter sido provado nos autos que Salgado padece de doença de Alzheimer. Daí que os advogados defendessem que o “cuidado da saúde do arguido deve prevalecer sobre a execução da pena de prisão”, argumentando assim pela suspensão da pena.

Afirmava ainda que “colocar o arguido com a doença de Alzheimer numa prisão equivale a determinar a sua pena de morte”. E terminava: “Isto apenas se verificou no presente processo, porque o nome do arguido é Ricardo Salgado”.

A doença de Alzheimer de Ricardo Salgado foi atestada por perícia médica independente?

Estas perícias são realizadas por técnicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), daí que as mesmas sejam classificadas como independentes porque nada têm a ver com os arguidos. No caso dos autos do caso EDP, não foi realizada nenhuma perícia médica com essas características.

Contudo, e por duas vezes, a defesa de Ricardo Salgado requereu a realização das mesmas: durante o julgamento do caso de abuso de confiança e durante o recurso na Relação de Lisboa. Por duas vezes, tal perícia foi recusada com o argumento de que as mesmas só se justificavam no momento do trânsito em julgado de uma pena de prisão efetiva, quando a Justiça tem que avaliar em que local o arguido cumprirá a pena.

O que existe nos autos são relatórios médicos de neurologistas prestigiados e do médico pessoal de Ricardo Salgado a atestar que o mesmo sofre de doença de Alzheimer.

Refira-se que, apesar de mais quatro requerimentos de perícias terem sido rejeitados em processos nos quais Salgado é arguido, foram efetivamente realizadas duas perícias médicas independentes pelo INMLCF nos autos do caso EDP (cujo relatório é datado de 21 de dezembro de 2023) e nos autos de um processo cível que corre termos no Tribunal de Cascais (cujo relatório foi assinado a 27 de novembro de 2023) — e as mesmas atestaram que o ex-líder do caso BES padece efetivamente da doença de Alzheimer, sendo que uma delas atestou que a doença está em “fase de demência moderada”.

Numa dessas perícias, um dos especialistas que examinou Ricardo Salgado colocou a hipótese de o arguido estar alegadamente a exagerar os sintomas da doença.

Os relatórios das duas perícias foram juntos pela defesa de Salgado aos autos do caso de abuso de confiança, foram analisados pelo STJ mas não foram admitidos pelos conselheiros da 5.ª secção do Supremo.

Por que razão os conselheiros rejeitaram a admissão dos relatórios das perícias?

A razão essencial tem a ver com facto de as perícias não responderem “à questão essencial” de saber se a anomalia psíquica de que Salgado padece “já estará em nível de agravação tal que o coloque na impossibilidade de compreender o sentido de uma pena de prisão”.

Ou seja, e tal como manda a lei, só quando um arguido não consegue apreender que foi condenado, nem sequer tendo consciência da culpa e da sanção aplicada, é que pode beneficiar da suspensão da pena definida pelo art. 106.º do Código Penal