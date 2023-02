A discussão sobre a reorganização das forças de segurança, uma possível fusão entre a PSP e a GNR ou mesmo as razões para a Polícia Judiciária estar sob tutela do Ministério da Justiça não são um temas exclusivos das últimas décadas. Desde o século XIX que as forças e serviços de segurança e a sua organização são alvo de aceso debate. “É muito difícil mudar”, mesmo que aos dias de hoje as tarefas da GNR, de cariz militar, e da PSP, civil, pareçam duplicadas, assume Gonçalo Rocha Gonçalves, o professor que decidiu pôr em livro a história da polícia em Portugal desde 1860 a 1939.

Desde que se licenciou em História Moderna e Contemporânea, em Lisboa, que Gonçalo Rocha Gonçalves nunca mais deixou de estudar a polícia. É normal perguntarem-lhe se já foi agente ou se tem alguém na família nessa profissão, mas a verdade é que não, como disse ao Observador através de uma videochamada a partir do Brasil onde agora vive e é professor de História numa universidade do Rio de Janeiro.

O livro “Fardados de Azul — Polícia e Cultura Policial em Portugal”, editado pela Tinta da China, foi aliás escrito no Brasil, onde agora vive, mas teve contributos colhidos muito além. Inglaterra, França e, claro, Portugal, onde Gonçalo andou milhares de quilómetros a consultar arquivos dos extintos Governos Civis e a perceber como a polícia nascera e se tornou o que é hoje. É um livro que resume material recolhido aos longo dos últimos 20 anos.

“Comecei a trabalhar sobre a polícia vai fazer no próximo ano 20 anos. Estava a acabar de sair da licenciatura e houve um projeto da FCT [Fundação para a Ciência e Tecnologia] em que me ofereceram uma bolsa. Era o Euro 2004 e disseram-me: ‘Vai para a Direção Nacional da PSP na Penha de França e vê o que há de documentos’. Basicamente deram-me a chave e deixaram-me andar lá dentro”. afirma. Aqui analisou ordens de serviço, publicações, panfletos. A recolha de informação seguiu depois para a Torre do Tombo e para vários arquivos de norte a sul do País. O autor leu também transcrições de debates parlamentares, o estudo da difusão da polícia civil nos distritos e várias edições da revista Polícia Portuguesa, criada em 1937.

