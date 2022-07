Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Rio chegou mais cedo, quase sozinho, junto à porta 3 do Palácio de Cristal. Tinha a recebê-lo Salvador Malheiro, à civil, e Isaura Morais, a quem justifica que chegou rápido demais porque “mora perto”. O séquito ainda não estava todo formado e alguns ‘vices’ aparecem apressados, quase esbaforidos, para endossar a comitiva. Mas o líder cessante não espera e vai para dentro, para o plateau das televisões. Foi à SIC e à RTP e não deixou, logo ali, de mandar farpas ao sucessor. Entrevistas despAchadas, Rui Rio foi então encontrar-se com Luís Montenegro e acabariam por entrar — tudo previamente encenado e combinado — na sala do Congresso lado a lado para dar um sinal de unidade e evitar comparações no concurso do quem-é-o-mais-aplaudido. Sintonia de circunstância, mas as feridas estão lá e o sal foi-se cruzando nos discursos do líder-eleito e do líder-cessante.

1-0 para Rio. Não fará a Montenegro o que ele lhe fez

