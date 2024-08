Financiadores tiraram o tapete a Biden e estenderam passadeira a Harris. O que lhes dá tanta força?

Em 24 horas conseguiu 100 milhões de dólares. Numa semana atingiu os 200 milhões. E num mês 300 milhões. Kamala Harris, que deverá ser nomeada oficialmente como candidata democrata às eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos da América, conseguiu conquistar os financiadores depois de ter sido a escolhida após a desistência de Joe Biden.

Não é por acaso que os financiadores tiram e estendem a passadeira vermelha aos candidatos. E da mesma forma que puxaram o tapete a Biden, estenderam-no a Harris.

O debate entre Trump e Biden, a 27 de junho (já 28 em Portugal), que demonstrou um fraco desempenho do atual Presidente, foi o gatilho que faltava para a pressão final sobre Biden.

Não demorou até que essa pressão fosse solidificada com vários democratas a elevarem a voz, com uma crucial posição de Nancy Pelosi e umas mensagens, sob anonimato, de Barack Obama. Era o golpe que faltava numa ação que já tinha levado alguns dos maiores financiadores democratas a congelarem as doações. Sem apoio dos pares e sem mais dinheiro, a candidatura de Biden estava condenada. O anúncio da desistência chegou a 21 de julho. “É do interesse do meu partido e do país que eu desista”, declarou, numa mensagem na rede X.

Vincent Pons, professor da Harvard Business School, não tem dúvidas de que “grandes financiadores pressionaram para que Joe Biden desistisse da corrida, ameaçando não continuar a financiar a campanha presidencial democrata se Biden continuasse no boletim de voto”. Ainda assim, considera ao Observador ser difícil determinar se foi essa pressão dos grandes financiadores o fator central para a decisão de Biden, já que também estava a enfrentar pressão acrescida de muitos outros atores, incluindo importantes jornais, como o New York Times, e de vários membros do próprio Partido Democrata.

O que são os Super PAC?

O dinheiro doado diretamente às campanhas ou aos partidos tem limites (em termos individuais), mas não há tetos para as entregas aos designados Super PAC, os comités de ação política independentes criados para que financiadores possam entregar doações e que promovem, de forma autónoma das campanhas, ações promocionais e grandes campanhas publicitárias. E os gastos destes Super PAC também não têm limites, como também não há limites para os recursos próprios dos candidatos. Os gastos ilimitados veem com uma restrição — a impossibilidade de se recorrer a financiamento público que está disponível, mas com muitas limitações e, como tal, praticamente não utilizado.

É pelos Super PAC que passam, por isso, grandes quantidades de fundos. Desde 2010, depois de uma decisão judicial em defesa da liberdade de expressão, que é possível também a empresas (os particulares já podiam desde 1976) entregarem o que quiserem a estas estruturas para atividades políticas e campanhas sobre um determinado tema, ainda que não estejam autorizadas a trabalhar diretamente com as campanhas partidárias e candidaturas.

Ou seja, conforme explica ao Observador Bruno Wilhelm Speck, professor na Universidade de São Paulo, no estudo sobre O financiamento de partidos e campanhas eleitorais nos Estados Unidos, “com a decisão de janeiro de 2010 Citizens United vs. Federal Election Commission, as empresas ganharam o direito de aportar recursos ilimitados em campanhas publicitárias também durante o processo eleitoral, desde que não fizessem proselitismo direto para determinados candidatos e não repassassem recursos diretamente para os cofres das campanhas. As limitações quanto às contribuições aos partidos e candidatos permanecem em vigor”.

Sem limites de dinheiro e de gastos, são estas entidades que acabam por deter um grande poder. Foi um desses Super PAC, o Future Forward, que congelou o dinheiro que tinha recebido até ao início de julho até que Biden desistisse, segundo noticiou então o New York Times. Em janeiro, este Super PAC tinha reservado, noticiou a CNN, 250 milhões de dólares para anúncios na televisão e publicidade digital nos estados mais disputados. Agora, numa informação mais recente, de 25 de julho, do Washington Post, indica-se que em três semanas esta entidade pretende gastar 50 milhões de dólares em seis estados com anúncios para promover a campanha de Kamala Harris antes da convenção democrata a partir de 19 de agosto. Também o American Bridge 21st Century, outro Super PAC, vai relançar esta semana a sua ação publicitária em Michigan.

Isto depois de, segundo dados da AdImpact, o apoio a Biden ter reservado em anúncios pouco mais de 300 milhões de dólares até à data da sua desistência, mais do dobro do que tinha sido feito no apoio a Trump.

As campanhas eleitorais nos Estados Unidos são caras. Muito caras. No último ciclo eleitoral para a Presidência, em 2020, do qual Biden saiu vencedor e Trump derrotado, o custo atingiu os 6 mil milhões de dólares (cerca de 5,5 mil milhões de euros), segundo dados da Open Secrets, mais do dobro do ciclo anterior.

Neste ciclo o valor poderá ser ultrapassado. Em 2020, a pandemia atirou grandes somas dos financiamentos para as televisões, em anúncios muito caros, mas também para as redes sociais.