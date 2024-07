Joe Biden sai empurrado e apoia Kamala Harris. Mas não é certo que a vice consiga bater Trump — ou que seja sequer a nomeada dos democratas

A estocada final chegaria na última sexta-feira, quando a equipa de Barack Obama fez saber, num artigo publicado no Washington Post, que o antigo Presidente (e aliado de Biden) considerava que estava na altura de o atual Presidente anunciar a desistência da corrida. Depois de um período de silêncio ao longo do fim-de-semana, o anúncio chegou este domingo, em forma de carta: “Servir-vos como Presidente foi a maior honra da minha vida. E apesar de ser minha intenção tentar ser reeleito, creio que é do melhor interesse do meu partido do país que recue e me foque apenas em cumprir os meus deveres como Presidente até ao final do meu mandato.”

Precedente de Truman e LBJ são diferentes. Partido Democrata está “em águas nunca antes navegadas”

Dentro do partido, as reações dividiam-se. Não porque não tivesse surgido um consenso claro ao longo de 25 dias que a permanência de Biden se estava a tornar insustentável; mas porque esta é uma decisão sem precedentes, com um candidato a recuar a menos de um mês da convenção do Partido Democrata. “Finalmente, f***”, comentava um estratega do partido ao site especializado The Hill na noite deste domingo. Outros, encaravam com tristeza que a saída de Biden tenha acabado por acontecer desta forma: “Isto não foi um suicídio (no debate). Isto foi um homicídio por parte dos seus colegas democratas”, comentava outro operativo do partido. “