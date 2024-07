Fürstenhof. O hotel fantasma onde Hitler discursou e que nem todos querem salvar

A visita de Hitler, que “despediu” o chefe da polícia

A história do Hotel Fürstenhof começa há quase 200 anos. 170, para sermos mais concretos. Foi nesse ano que, do alto de uma colina de Eisenach, Samuel Liebetrau preparou os terrenos que um dia veriam crescer o mais imponente edifício da região. O espaço passou de mão em mão: o geólogo Johann Georg Bornemann comprou as terras em 1861 e construiu lá a “Villa Bornemann”. Quando morreu, dois arquitetos decidiram ampliar o espaço e reconstruí-lo. Foi aí que nasceu, em maio de 1902, o “Kurhaus Hotel Fürstenhof”. O primeiro nome significa “casa de spa”. O terceiro é uma espécie de “local dos príncipes”. E foi mesmo isso que o Fürstenhof foi no princípio da sua vida, como se pode ler na primeira brochura de sempre do espaço.

A classe média alta agarrou-se ao portentoso edifício e tentou transformar a cidade a partir daí. O objetivo era tornar Eisenach numa cidade-termal, aproveitando o spa do Fürstenhof como ponto de partida. Não correu bem e as termas ficaram-se só pelas quatro (ou mais) paredes do edifício. Mas nem foi por aí, pelas quentes águas, que se notabilizou o grande hotel. A joia da coroa era mesmo o grande salão de baile. Na altura da inauguração, já lá cabiam 1.800 pessoas, o que bastava para ser desde logo o maior salão de eventos de todo o estado da Turíngia. Com tamanho sucesso, cedo a capacidade foi aumentada para 2.000. E de repente, todo um mundo cabia no Fürstenhof: “É um espaço que tem um significado para as pessoas. Muitos dos moradores de Eisenach casaram ali. Fizeram-se no hotel muitas festas, grandes eventos culturais, convenções. Sem dúvida de que foi o melhor hotel da região durante muito, muito tempo”, explica ao Observador o vice-presidente da Câmara Municipal de Eisenach, Christoph Ihling.

Tal sucesso não passou despercebido aos grandes poderes políticos. Um salão para dois milhares de pessoas, com boas instalações, e numa região central da Alemanha? Claro que os casamentos ficaram em stand by e a colina passou a ser cenário para eventos políticos, ainda mais numa altura de grande instabilidade. No final da década de 20 e início de 30, os véus das noivas caíram e foram substituídos pelos cartazes das inúmeras campanhas eleitorais. Era no “Der Ehemalige Festsaal” — o grande salão de baile — que todos queriam fazer comícios. E entre todos, uma figura que marcou a Alemanha e o mundo: Adolf Hitler.

A primeira vez que o “Führer” pisou o chão do Hotel Fürstenhof, ainda não tinha esse título. Era “apenas” presidente do NSDAP, o partido nazi alemão. Foi a 13 de janeiro de 1927, seis anos depois de ter assumido a liderança do partido, mas ainda longe do início da II Guerra Mundial. Nessa altura, Hitler estava proibido de falar em público em alguns estados da Alemanha. Por exemplo, na Baviera, só em março desse ano foi autorizado a fazer comícios. Com limitações dessas, era habitual haver casa cheia onde podia falar livremente e foi isso que aconteceu no Hotel Fürstenhof. O salão de baile encheu e não coube mais ninguém. Num espaço com capacidade para 1.800 pessoas, dizem os jornais da época que estavam mais de 1.700. Mas nada comparado com a segunda ocasião em que visitou Eisenach.

Aí, já com o salão a permitir a entrada de 2.000 pessoas, a segurança foi apertada, tal como toda a gente na sala. Hitler falou novamente a 23 de outubro de 1932, a poucos meses de se tornar chanceler alemão, mas já com essa convicção formada. Foi o orador principal de um evento da “concelhia” do partido nazi. Aí, Hitler já era Hitler, e por mais apoio que reunisse, também juntava anticorpos. E um deles estava na polícia de Eisenach. “O chefe da polícia de Eisenach da altura tentou evitar que o Hitler falasse aqui. Disse que não era seguro, que a cidade não conseguiria garantir a segurança do Führer, que não era boa ideia. Certo é que Hitler foi mesmo e passado uns tempos o chefe da polícia seria afastado. Forçaram-no a reformar-se”, explica Christoph Ihling. Talvez o saudoso chefe tivesse razão, porque apenas cinco meses depois, a bandeira nazi, de suástica bem visível, foi içada pela primeira vez na Câmara Municipal da cidade.

Hitler foi sem dúvida a maior figura a ficar hospedado no Fürstenhof, mas não foi o único personagem político. Wilhelm Pieck, primeiro e único presidente da República Democrática da Alemanha, passou por lá, tal como Erich Honecker, antigo Presidente do Conselho de Estado da Alemanha Oriental. Mas nenhum bateu a lotação conseguida por Hitler. Ainda assim, diz o vice-presidente da Câmara Municipal de Eisenach, Christoph Ihling, a passagem do líder nazi pelo hotel não é hoje muito valorizada: “A passagem do Hitler por cá é apenas um ponto da longa história do hotel. Aliás, nem é um facto conhecido por toda a gente aqui na cidade”.