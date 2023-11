Os 14 dias que demorou todo o processo de naturalização das duas gémeas brasileiras que em 2019 foram tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com o Zolgensma — e que o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) garante ao Observador ser normal —, está muito longe das previsões dadas por telefone pelo consulado de São Paulo (escritório de Santos) e pelo do Rio de Janeiro: “De 11 a 12 meses. A informação que tenho é essa, desde que estou no consulado. Aqui é de 11 a 12 meses”. Na verdade, um prazo tão curto não é sequer uma realidade quando os pais iniciam o pedido numa conservatória em território português: António (nome fictício) está há meses à espera de que o caso da sua filha, nascida na Lituânia, tenha um desfecho — só conseguiu a garantia de que a conclusão será dentro de dias depois de, na última semana, o Observador ter questionado diretamente a funcionária do Arquivo Central do Porto. Anabela (nome fictício) vive em Londres e decidiu vir a Lisboa fazer o registo porque também não conseguiu um agendamento rápido no consulado: ficou cerca de um ano e meio à espera.

Ainda assim, o IRN rejeita oficialmente ao Observador um tratamento preferencial no caso das gémeas, garantindo que não só não foi demasiado célere, como até houve três crianças que conseguiram nacionalidade em menos dias, via consulado geral de São Paulo, em setembro de 2019. E defende que os casos que dão entrada nos consulados são mais rápidos do que os que são submetidos em território nacional. “Em regra, não terá ultrapassado um mês”, diz o IRN, contrariando a informação prestada por telefone pelos próprios consulados de São Paulo e Rio de Janeiro a qualquer cidadão, que apontam para mais de 11 meses.

De facto, em Londres uma amiga de Anabela, que conseguiu um agendamento no Consulado, conta ao Observador que a tramitação acabou por ser mais célere. Mas as dificuldades de acesso aos consulados existem e não são exclusivas de Londres. Em São Paulo, também nem sempre é fácil.

