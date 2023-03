O Governo, através da secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros, contratou a LPM Comunicação, empresa do filho do principal consultor de comunicação de António Costa na campanha das últimas legislativas, Luís Paixão Martins. O contrato para “assessoria de comunicação” no valor de 64 mil euros (78,72 mil euros com IVA) terá a duração de oito meses e tem como objeto assegurar a comunicação de todo o processo de elaboração de um relatório que Portugal terá de apresentar nas Nações Unidas no verão de 2023. Houve queixas — por parte de empresas que não foram escolhidas — relativamente ao curto prazo dado pela PCM.

Questionada pelo Observador sobre se tinha sido ponderada a existência de uma incompatibilidade por a empresa escolhida ser do filho do principal consultor de comunicação do primeiro-ministro durante a última campanha das legislativas, a PCM não respondeu diretamente. Limitou-se a explicar que foi aberto um procedimento de consulta prévia que “envolveu 9 entidades, das quais 4 apresentaram propostas, tendo duas sido excluídas por incumprimento de requisitos.”

As quatro entidades que apresentaram propostas, verificou o Observador na publicitação pública, foram a MC- Media Consulting, a Creative Minds, a LPM Comunicação, SA e a Llorente & Cuenca, Lda. Membros envolvidos nas empresas que não foram selecionadas queixaram-se ao Observador que apenas tenham sido dados cinco dias para apresentar uma proposta que tinha “algum grau de complexidade”. Essas mesmas fontes admitem, porém, que a proposta da LPM, a escolhida, “tinha qualidade” e estava “bastante detalhada”.

