Grupo Aldi pede indemnização de 930 mil euros a ex-juiz devido a 'toupeira' imobiliária

Na prática, Ribeiro Pires era um prospetor de mercado ao serviço do Grupo Aldi para procurar os melhores negócios possíveis para a compra de espaços para novas lojas. Era amigo de Paulo Neves, funcionário bancário que, por sua vez, conhecia bem Hélder Claro. É precisamente Neves que vai fazer a ponte entre o prospetor do Aldi e o juiz de direito especialista em mercado imobiliário, marcando entre ambos um encontro numa estação de serviço da Circunvalação, a circular interna da cidade do Porto, para estudo de possíveis negócios entre o Grupo Aldi e a Imopartner.

Essa era uma hipótese de ouro pois a Imopartner “precisava de alguém de dentro do Aldi que defendesse os interesses da Imopartner”. Segundo o MP, naquele encontro e nas reuniões seguintes Hélder Claro e Carlos Moura Guedes terão prometido a quantia de 50 mil euros a José Ribeiro Pires por cada negócio imobiliário que a Imopartner conseguisse concluir com o Aldi.

Ribeiro Pires vai assumir, segundo o MP, uma função equiparada à de uma ‘toupeira’, cedendo informação privilegiada sobre as zonas de expansão do Grupo Aldi, os terrenos concretos o retalhista alemão estava a ponderar, o valor desses terrenos e os respetivos orçamentos financeiros.

Mais tarde, os arguidos acordaram mesmo, de acordo com o MP, que José Ribeiro Pires iria apresentar ao Aldi um terreno que a Imopartner tinha em vista em Valongo, cidade do distrito do Porto. Pires passaria a fornecer “informações relevantes para a Imopartner sobre negociações em curso e estratégias negociais na sua área geográfica”, ao mesmo tempo que apresentaria “ao Aldi as propostas da Imopartner” como “preferenciais relativamente a outras propostas”.

Num requerimento apresentado nos autos em setembro, a Real Estate Manaldi, a empresa do Grupo Aldi, diz que Ribeiro Pires estava “vinculado a uma obrigação de sigilo e, bem assim, a um pacto de exclusividade, sendo-lhe vedado, no quadro das suas funções, aceitar de terceiros quaisquer tipos de benefícios ou vantagens económicas”, lê-se no requerimento a que o Observador teve acesso.

Em declarações prestadas ao Observador em agosto, Hélder Claro contestou veementemente todos os factos indiciários que o MP lhe imputa. Ao longo da conversa com o Observador, o ex-juiz garantiu várias vezes que não recebeu qualquer quantia por intermediação de negócios imobiliários. “Ao contrário do que a acusação diz, nunca representei a Imopartner, não tive qualquer intervenção no negócio e não recebi qualquer quantia por conta de qualquer suposto negócio. Desconheço e desconhecia a gestão concreta da Imopartner”, diz.

“Imputam-me um crime de corrupção ativa no setor privado em regime de co-autoria mas não existe nenhum crime de corrupção”, assegura.

A promessa de 50 mil euros para a ‘toupeira’

O primeiro negócio entre o Grupo Aldi e a Imopartner concretizou-se em Valongo — cidade para a qual o Aldi queria expandir-se. José Ribeiro Pires apresentou a Imopartner como uma empresa que costumava trabalhar com marcas como o Pingo Doce, Lidl e McDonald’s.

Em Valongo, o Aldi estava indeciso entre dois terrenos, sendo que um deles foi apresentado pela Imopartner. Contudo, a empresa não era proprietária do terreno. Numa jogada de quem tem acesso a informação privilegiada, evidencia o MP na acusação, a Imopartner começou por garantir que conseguia o negócio com o Aldi através da influência da José Ribeiro Pires.

A 31 de janeiro de 2020 fechou o negócio com 0 Aldi para a venda de um terreno na rua Rainha Santa Isabel em Valongo por 1.950.000 euros, sendo que apenas assinou o contrato-promessa de compra e venda com os legítimos proprietários do terreno a 17 de fevereiro de 2020 e pelo valor de 1.750.000 euros. Isto é, a Imopartner primeiro garantiu que conseguia o negócio de venda ao Aldi e só quinze dias depois prometeu comprar o mesmo imóvel.