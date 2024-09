“Habitués, caturras, mirones” e muitos contos de reis. A “enchente” no leilão da biblioteca do Conde do Ameal

Começa por um conto, com Coelho na estreia. Matos Sequeira entra logo com mais meio. Manuel dos Santos não demora a acenar com dois. Sequeira eleva a parada para 5 mil escudos. De 100 em 100, os lanços situam a fasquia nos 7 contos de reis. Mais 500 para Sequeira, mais um conto para Coelho, “mais 300 deste, mais 400 daquele, até que Manuel dos Santos arremata por 9 contos”. Está entregue a Cronica de Nuremberg, um admirável incunábulo com 2 mil gravuras atribuídas a Dürer e Wolgemut, “e tão bem conservado que dir-se-hia ter saido ontem do prelo”. Nada temam porque outro grande exemplar se segue no frenesim. “Tratado sobre as coisas da China”, do padre Gaspar da Cruz (Évora, 1569) leva Benoliel a juntar-se à refrega, mas os seus 7 contos não batem os 9 do dr Vital Rego”.

Às portas da Semana Santa, na edição de 1 de abril de 1924, o Diário de Lisboa embarcava nessa “arca de Noé” que acabara de se abrir. “Começou hontem a ser vendida a livraria do Ameal no palácio Azambuja”. A atenção não escapou à demais imprensa da época, que ia recortando com ironia as movimentações no edifício que Eça de Queiroz eternizou em 1880, em O Mandarim, evocando “algumas das mais afamadas festas” de Lisboa.

No “Palacete Amarelo ao Loreto” desenrolar-se-ia até ao dia 16 de abril um invulgar e valioso evento para bibliófilos. Observador atento do quotidiano da cidade, foi nas páginas de um outro jornal, O Mundo, em jeito de crónica, num folhetim sobre a avidez de licitar, que o olissipógrafo Gustavo Matos Sequeira documentou esses dias fervilhantes do grande leilão disputado a um passo do Chiado, no qual sob o martelo do pregoeiro Esteves se ia dispersando o precioso acervo.

No primeiro andar do número 17 do Largo do Calhariz, é para Joshua Benoliel que “vai o primeiro número do catalogo, por 900 escudos – um raríssimo livro hebraico de grande erudição e pia doutrina…” O pioneiro do fotojornalismo voltaria de novo “à liça por sua dama – um Epitoma da Gramatica hebraica, que vai até 1.050 escudos e ‘tinha corda para mais’”.