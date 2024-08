Hacking, sites falsos e um possível plano para matar Trump. Como o Irão está a influenciar as eleições dos EUA

O FBI já está com o caso e, segundo fontes próximas da investigação citadas pelo Wall Street Journal, as autoridades norte-americanas desconfiam que o Irão terá sido o ator que conseguiu ter acesso àquela documentação. Em concreto, terá conseguido enviar links de phishing a Roger Stone, o veterano e polémico consultor político de Nixon e de Trump, em que este carregou, permitindo assim a entrada aos hackers no seu computador. Foi o próprio Stone quem o confirmou em comunicado, dizendo ter sido contactado pela Microsoft e pelo FBI e só aí se ter dado conta do que aconteceu. “Estou a cooperar com a investigação”, assegurou.

Mas o puzzle está longe de estar completo. O FBI acredita que o Irão terá estado na origem do hacking, mas não tem a certeza se foram agentes ligados ao país a tentar disseminá-los junto da comunicação social. Há anos que especialistas alertam para as unidades de ataques cibernéticos iranianos — que, habitualmente, retaliam online contra atos de outros países —, mas o consenso geral sempre foi de que o Irão tinha menos capacidade nesta área do que países como a Rússia e a China. E, até, menos interesse em interferir nas eleições norte-americanas. Aquele email de “Robert” pode ser o sinal de que isso está a mudar.

Do Médio Oriente para a Albânia e os Estados Unidos. Como a Guarda Revolucionária usa os seus “gatinhos” como armas cibernéticas

Que o Irão tem unidades cibernéticas que atuam em nome do Estado para interferir noutros países, não é novidade. No Médio Oriente, por exemplo, há anos que a Guarda Revolucionária promove vários tipos de ataques cibernéticos a Israel e aos países do Golfo. Em 2012, por exemplo, a petrolífera saudita Aramco foi alvo de um ataque com um vírus que dizimou grande parte da documentação da empresa. Mais recentemente, em fevereiro deste ano, um canal de televisão nos Emirados Árabes Unidos viu a sua emissão interrompida e substituída por um pivô criado com recurso a Inteligência Artificial para dar notícias sobre a Faixa de Gaza. A guerra cibernética sempre foi uma das vertentes nas guerras de procuração entre Irão e Israel e tem-se acentuado desde o 7 de Outubro e a atual ofensiva em Gaza.

Com os Estados Unidos também já há interferências de parte a parte há anos. Em 2005, por exemplo, um grupo iraniano conseguiu infiltrar-se no site da base norte-americana em Guantánamo, deixando uma mensagem a defender os muçulmanos. As ações repetiram-se várias vezes desde então, embora ainda que de forma pouco sofisticada.

Em 2006, os EUA começaram a desenvolver em conjunto com Israel uma ferramenta cibernética, conhecida como Stuxnet, para sabotar os sistemas de uma das centrais onde o Irão estava a desenvolver o seu programa nuclear. Essa informação acabaria por tornar-se pública em 2010, durante a administração Obama. E o Irão começou a acelerar na sua capacidade de resposta na mesma área, também por razões internas: os protestos em massa contra a eleição de Mahmoud Ahmadinejad no Irão assustaram o regime, que percebeu que poderia usar este tipo de tecnologia para melhor controlar e reprimir dissidentes internos. Daí a usar as mesmas capacidades para atacar inimigos externos foi um curto passo.