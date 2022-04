Hambúrgueres, medicamentos e telemóveis com apps que ficaram indisponíveis. No mercado paralelo russo, procura-se o que já não há nas lojas

Os produtos farmacêuticos não foram alvo de sanções, mas escasseiam por motivos laterais. Muitos fabricantes reduziram as operações, como ensaios clínicos ou produção de fármacos na Rússia, e o transporte destes produtos está fortemente condicionado. Apesar dos esforços do Kremlin para tornar o setor auto-suficiente, cerca de 70% dos medicamentos vendidos na Rússia são importados do Ocidente, ou fabricados na Rússia por empresas ocidentais.

A escassez é também impulsionada pelo açambarcamento que se verificou nas semanas após o início da guerra, com o regulador russo a alertar para um crescimento exponencial do mercado negro de medicamentos.

“Muitos compostos químicos são importados e as farmácias não conseguem comprar, porque apesar de esses produtos não estarem sancionados, não há entregas. Sei que há muita dificuldade em obter medicamentos para a epilepsia, por exemplo, e também para a tiroide. Os medicamentos desapareceram. E se as pessoas não os encontram nas farmácias, vão procurar online”, explica o especialista da Transparency Internacional.

De facto, apesar de ser ilegal, há dezenas de grupos online, em plataformas como o Telegram, a vender ou dar medicamentos. Mas aqui, talvez devido à ilicitude do ato, os preços são ocultados. No grupo “Medicamentos, comprimidos na cidade de Tomsk”, de uma cidade siberiana, encontram-se fármacos para a hipertensão, desparasitantes e até medicamentos usados para tratar cancro no estômago e nos rins — estes últimos disponíveis sem qualquer custo.

Na rede social VK, uma espécie de Facebook russo, vende-se Monurol, um antibiótico para tratar infeções urinárias, e Mirena, um dispositivo intrauterino usado como contracetivo. E há ainda quem se disponibilize a fazer negócio além-fronteiras. “Qualquer medicamento enviado da Bielorrússia que já não está à venda na Rússia, envio por correio”, pode ler-se. Ninguém quis, no entanto, responder a perguntas do Observador sobre os motivos para a compra ou venda de medicamentos, e tão pouco quiseram avançar com valores.

Apesar de a venda online de medicamentos ser ilegal, muitos tentaram fazê-lo não só em grupos anónimos de redes sociais, mas também através do Avito. O caso atingiu tal proporção que o Ministério de Saúde viu necessidade de intervir.

Numa entrevista ao jornal russo Gazeta, o vice-presidente da Comissão de Proteção da Saúde da Duma (Parlamento russo), Tumusov Fedot Semenovic, alertou que este tipo de negócio pode ter consequências criminais para o vendedor: “Os medicamentos são uma mercadoria especial. A sua venda só pode ser feita com uma autorização especial, uma licença. Ou seja, só podem ser vendidos por instituições especializadas, as farmácias. Se uma pessoa os vende sem obter autorização especial, é claro que viola a lei. Isso pode ser processado, no mínimo, como negócio ilegal. Esta questão deve ser tratada pelas agências de aplicação da lei”.

Apesar do alerta, o deputado admitiu que a revenda de medicamentos não serve apenas para alimentar os que querem lucrar com a crise. “Às vezes, para uma pessoa que precisa de tratamento, essa é a única maneira de obter medicamentos. Entendemos que há um medicamento que é necessário para alguém, e para outra pessoa é supérfluo. E, de alguma forma, é preciso garantir que esse extra chega a quem precisa”, disse. Mas essa é “uma questão muito complexa, que não está regulamentada”, e sem solução à vista, o deputado deixou apenas um apelo: “Pessoal, não comprem remédios a pensar no futuro”.

Câmbios ilegais para salvar as poupanças

Quando se fala de mercado negro na Rússia, os especialistas são rápidos a identificar o principal bem transacionado: dinheiro.

Com o início da guerra, o governo suspendeu a compra de moeda estrangeira e o rublo afundou para mínimos históricos, levando os russos a temer pelas suas poupanças. Imediatamente, multiplicaram-se os grupos de compra e venda de euros e dólares. Uma pesquisa no Telegram pelo termo “Troca de dinheiro” revela uma dezena de resultados. No grupo “Troca de dinheiro região de Moscovo”, a 20 de abril viam-se anúncios como “Vendo 10 mil euros. Sugestões por mensagem privada” e “Compro 3.700 dólar por 84”, significando que a taxa de câmbio era de 84 rublos por 1 dólar.

Alguns grupos vão sendo extintos, à medida que as autoridades os detetam. É o caso do “T-Exchange”, que a 2 de abril apresentava as suas taxas de câmbio e as comparava aos valores oficiais da altura: vendiam 1 dólar por 99.98 rublos, numa altura em o Banco Central cobrava 93.44 rublos. Os euros eram mais caros: oficialmente, 1 euro valia 103.2 rublos, mas no “T-Exchange” estava à venda por 110.42 rublos. Nestes grupos não é possível deixar mensagens públicas, com o negócio a ser concretizado através de uma mensagem para um ‘bot’, um robot. A entrega do dinheiro é habitualmente feita em mão.