Os Estados Unidos impuseram pela primeira vez sanções a uma empresa de mineração de criptomoedas russa. É a BitRiver, empresa sediada na Suíça (mas controlada por oligarcas russos), que cria moedas digitais através de um processo informático que procura chaves matemáticas para chegar a um novo código — precisamente como minerar a terra em busca de uma pepita de ouro.

A punição económica a esta empresa vai ao encontro dos apelos de Mykhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro ucraniano da Transição Digital, que pediu sanções aos ativos digitais da Rússia. A União Europeia também pode vir a aplicar estes castigos: Bruno Le Maire, ministro da Economia francês, já tinha dito que se estão “a tomar medidas, em particular nas criptomoedas ou cripto-ativos, para que estes não possam ser usados para contornar as sanções financeiras”.

A indústria de mineração de moeda virtual da Rússia é a terceira maior do mundo neste momento, ultrapassada apenas pelos Estados Unidos e pelo Cazaquistão.

A empresa de mineração de criptomoedas é uma das 40 instituições e personalidades russas atingidas pelas sanções norte-americanas anunciadas esta quarta-feira. Um dos maiores afetados é Konstantin Malofeyev, oligarca russo que preside a Sociedade para o Desenvolvimento da Educação Histórica Russa Águia Tsargrad e apoiante de Vladimir Putin. Desde 2014 que Konstantin Malofeyev é alvo de sanções por apoiar os separatistas da Crimeia e assim contribuir para a anexação à Rússia.

Brian Nelson, subsecretário de terrorismo e espionagem financeira do Departamento do Tesouro norte-americano, anunciou que “o Tesouro pode ter e terá como alvo aqueles que evadem, tentam evadir ou ajudam na evasão das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, pois estão a ajudar a apoiar a brutal guerra escolhida por Putin”.

O banco comercial Transkapitalbank e a subsidiária Investtradebank também foram sancionados por estarem “no coração da evasão” às punições financeiras impostas pelos Estados Unidos. “Os Estados Unidos trabalharão para garantir que as sanções que impomos, em estreita coordenação com nossos parceiros internacionais, degradem a capacidade do Kremlin de projetar poder e financiar sua invasão”, disse Brian Nelson.

No entanto, a administração de Joe Biden lançou duas licenças relacionadas com o Transkapitalbank: uma autoriza o encerramento das negociações norte-americanas com o banco até 20 de maio; e outra permite manter as transações destinadas ou originárias do Afeganistão até 20 de outubro “em apoio aos esforços para lidar com a crise humanitária”.