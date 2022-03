Nikolay não consegue medicamentos, Olga está sem ajuda da mãe e Dmitry teme a perseguição política. Como os russos vivem a guerra

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando a guerra na Ucrânia começou, há menos de um mês, a russa Olga Vorobyeva não imaginou o que aí vinha: perdeu o emprego, numa empresa estrangeira que abandonou a Rússia, deixou de poder receber dinheiro da mãe, que vive em Portugal, e não sabe quando a vai poder voltar a ver.

São histórias que se multiplicam por toda a Rússia, onde a guerra também se faz sentir — não com bombas, não com morte, mas ainda assim com vítimas. Há quem se revolte contra o Presidente Putin por lançar uma ofensiva militar contra o país vizinho, e há quem o apoie ainda mais desde que o conflito rebentou. Mas, estejam de que lado estiverem da barricada, os russos não saem ilesos desta guerra.

“Fazia algum trabalho freelancer para uma empresa de media ocidental, uma das que deixou a Rússia, o canal Discovery. Vou perder o freelancing que tinha com eles”, explica ao Observador. Olga era contratada por uma empresa que fazia traduções russas para o Discovery, mas apenas em part-time. A colite ulcerosa, de que sofre há vários anos, não permite que trabalhe a tempo inteiro, mas vivia, na Crimeia, com a ajuda da mãe, que mora em Portugal. Agora, com as sanções internacionais, em particular a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, receber dinheiro da Europa tornou-se praticamente impossível.

“A minha mãe tentou enviar-me dinheiro pela Western Union e não funcionou. Esses sistemas de pagamento fecharam a opção de enviar dinheiro para a Rússia. Ela perguntou o que se passou e eles disseram que o sistema bancário da Rússia colapsou, o que não é verdade, mas a taxa de câmbio está muito volátil”, relata.

Olga ainda não tem um plano para resolver este problema. “Tenho muito pouco dinheiro de sobra e a minha mãe não me consegue ajudar”, lamenta. Não sabe também quando é que a mãe, Tetyana, a vai conseguir visitar, agora que a Europa baniu os aviões russos do seu espaço aéreo e Moscovo respondeu na mesma moeda. Maneiras, diz, há sempre, mas são muito mais caras e o dinheiro não estica. “Não sabemos como é a minha mãe, que vive em Lisboa, pode cá vir. Costuma vir duas vezes por ano. Ela vinha de voo direto, mas agora não é possível. Teria de voar pela Turquia. Mas os preços subiram muito, nem sabemos quanto seria”, desabafa.

Também não é possível voar da Crimeia para Moscovo, onde Olga tem de se deslocar regularmente para tratamentos médicos. A próxima viagem será necessariamente esta primavera, mas desta vez será feita de comboio. “Agora, os aeroportos estão fechados por motivos de segurança”, explica. Uma viagem de cerca de três horas vai ter de se transformar em 30.

Olga lamenta as sanções e as suas consequências, que afetam o cidadão comum. Chama-lhes “cultura de cancelamento” contra a Rússia, e acredita que acabam por ter efeitos em todo o lado. “Vemos que muitos países na Europa são prejudicados, por exemplo, por causa do aumento dos combustíveis. Tudo está ligado, a economia é global”, diz. Apoiante do Presidente russo, lamenta a “injustiça na forma como as coisas são noticiadas” no estrangeiro. “Tudo é ao contrario. O preto é chamado de branco e o branco de preto”, critica.