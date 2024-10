Inês Teotónio Pereira escreveu crónica sobre como obrigou o filho a participar num campo de férias. Foi denunciada e a CPCJ quis investigar

Desde o momento em que se inicia um processo na CPCJ, o organismo tem seis meses para determinar o arquivamento ou o acompanhamento. No entanto, o processo pode ser arquivado a qualquer instante e “não tem que permanecer [aberto] esses seis meses só porque sim”, diz ao Observador a advogada Raquel Caniço. “Se a denúncia é infundada, se não há dúvida de que a criança não foi maltratada, pode-se solicitar um arquivamento. Se há dúvidas, e às vezes ali há coisas que ficam um bocadinho naquela sombra, pode pedir-se diligências”, aponta.

Ambas as advogadas têm notado um aumento do número de denúncias, particularmente das anónimas. Essa perceção é confirmada pelos Relatórios Anuais de Avaliação da Atividade da CPCJ. Em 2020, contabilizaram-se 39.659, com um salto para as 43.075 no ano seguinte. Em 2022, foram já 49.564 e no ano passado 54.746. Para já, ainda não foram divulgados dados deste ano.

Um dos crescimentos mais notórios é o das denúncias anónimas. Em 2020, contabilizaram-se 2.905, com um salto para as 4.012 em 2021, ultrapassando o número de comunicações do Ministério Público. Em 2022, houve 4.770 denúncias anónimas e no ano passado 5.571.

Esta tendência também é visível nos dados disponibilizados pelos centros locais da CPCJ. Questionada pelo Observador, a comissão local em que a denúncia sobre o campo de férias esteve a ser acompanhada indicou por email que, “desde 2022 até à presente data, o aumento das sinalizações anónimas foi bastante significativo.” Em 2022, foram 58 as sinalizações anónimas e, em 2023, chegavam às 198. Só no primeiro semestre de 2024 são já 178 denúncias, cerca de “12% do volume processual total trabalhado.”

Denúncias anónimas são “ferramenta importante”, mas há casos de uso por vingança e em disputa de custódia

Por trás do aumento dos diversos tipos de denúncias estará, segundo a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, uma maior “consciencialização e sensibilização da população”. Concretamente sobre as denúncias anónimas, as que mais aumentaram, o organismo sublinha, numa resposta escrita ao Observador, que se trata de “uma ferramenta muito importante” na promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens. “Na dúvida, e à cautela, dever-se-á comunicar a, ainda que eventual, situação de perigo“, aconselha.

A CPCJ nota que o facto de serem anónimas não quer dizer que não devam ser avaliadas e que, pelo contrário, “essa avaliação deve mesmo ser reforçada”. “Deveremos sempre pensar em quantas crianças ficariam desprotegidas sem instrumentos de comunicação e consequente proteção”, salienta.