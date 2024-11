Infeções vaginais: diga adeus

O Baciginal® Rapid Plus + é um dispositivo médico indicado para o tratamento, prevenção e profilaxia das infeções vaginais bacterianas e fúngicas. Atua diretamente no restabelecimento do equilíbrio microbiano da flora vaginal, criando condições fisiológicas favoráveis para prevenir o aparecimento de infeções. Alivia os sintomas de vaginite e vaginose não específicas, proporcionando alívio rápido e uma recuperação segura. É indicado para mulheres que sofrem de infeções repetitivas.

O Baciginal® Oral 5 é um suplemento alimentar que complementa o tratamento local, fortalecendo o sistema imunitário e contribuindo para o equilíbrio microbiano da flora vaginal a partir do interior. Fruto da sua formulação com cinco estirpes específicas de lactobacilos e bifidobactérias, surge com o intuito de promover a recolonização da flora vaginal saudável. É o aliado perfeito na manutenção da saúde íntima no que ao longo prazo diz respeito, com o bónus de ainda contribuir para um reforço do sistema imunológico, uma vez que contém ácido fólico e vitamina D, aliados fundamentais para este efeito.

Apesar de a sua frequência ser algo recorrente, as infeções vaginais apresentam-se como um potencial perigo para a saúde da mulher. Podem ter como consequências a dor pélvica crónica, infertilidade, aborto espontâneo, maior risco de transmissão de VIH (vírus da imunodeficiência humana) e outras doenças sexualmente transmissíveis. Assim, torna-se mais importante do que nunca a sua prevenção. Existem vários nutrientes que contribuem para a saúde vaginal e uma alimentação e estilo de vida saudáveis podem, de facto, fazer toda a diferença.

Ter do seu lado a informação e as ferramentas certas é o primeiro passo fundamental para se conseguir munir contra este problema. Cuidar de si não deve ser uma obrigação, mas sim algo que faz parte da sua rotina e que se torna, assim, fundamental para o seu bem-estar. Se “prevenir é melhor do que remediar”, cuidar da sua saúde íntima, com pequenas mudanças nos seus hábitos, pode ser o passo que falta para se sentir bem na sua pele. Atreva-se a fazê-lo!