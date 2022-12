O final de 2022 chega com taxas de inflação em máximos de 30 anos. Muitos dos aumentos são indexados ao índice, mas para 2023, e como implicava uma subida significativa, o Governo optou por travões administrativos. Aconteceu isso mesmo nas rendas e nas portagens, e continua a existir alguns mecanismos ao nível dos combustíveis.

Nos supermercados, os preços podem estabilizar nalguns produtos, pelo travão na inflação, mas também por reduções, embora muito cirúrgicas, no IVA de alguns produtos como as bicicletas, as margarinas e as manteigas e bebidas vegetais. Mas noutros o caso pode ser diferente, motivada pela subida do salário mínimo. É pelo menos esse o sinal dado por associações setoriais, da panificação ao leite. Já nas contas do Governo, a energia deverá “pesar menos” nas carteiras dos portugueses.

Mas as taxas de juro vão continuar a subir, assim como os bilhetes diários de transportes públicos (não os passes), enquanto as comissão bancárias ficam sem descer. Entre outras subidas que a maioria dos rendimentos e das pensões não serão capazes de mitigar na totalidade.

Preços no supermercado devem estabilizar no primeiro trimestre

