O Governo vai ter de rever os valores da atualização das pensões de janeiro de 2023. Isso acontece porque a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação (um dos indicadores usados no cálculo), foi superior ao previsto pelo Executivo.

A fórmula de cálculo da atualização das pensões tem por base a média do crescimento da economia dos últimos dois anos, terminados no terceiro trimestre do ano anterior àquele a que se reporta a atualização, e a variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no consumidor, sem habitação, disponível a 30 de novembro. Este último valor, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), foi de 7,46%. A percentagem tem estado a aumentar: em outubro tinha sido de 6,83% e em agosto, quando ficou decidido o aumento das pensões, tinha sido de 5,43%.

Para janeiro de 2023, o Governo optou por não aplicar a lei e conceder o aumento que ela ditaria em dois momentos: em outubro, com meia pensão, e em janeiro, com a atualização restante (e, portanto, limitada face ao que dita a lei).

Mas desde o momento da decisão até agora a situação mudou e a inflação continuou a fazer-se sentir. O Executivo já por diversas vezes se tinha comprometido a, se a inflação fosse superior ao esperado, rever a atualização das pensões de janeiro, que nas contas iniciais do Governo seria entre 3,53% e 4,43%, consoante o montante da pensão. Agora esses valores serão superiores. Para que essa revisão possa acontecer, o PS fez aprovar uma proposta, no âmbito das votações do Orçamento do Estado para 2023, que o permitiria.

Já o primeiro valor da fórmula de cálculo — do crescimento do PIB dos últimos dois anos, terminados no terceiro trimestre —, se incluirmos os dados provisórios do terceiro trimestre, ficou em 5,175%. O valor final, mais consolidado, será conhecido esta quarta-feira às 11h00.

Nas contas do Observador, isto significa que as pensões mais baixas, até dois IAS (957,4 euros, calculados caso o IAS aumente 8%, como o Governo inscreveu no Orçamento do Estado), terão de subir mais meio ponto percentual (0,495 p.p.) para perto de 5% de aumento em janeiro.