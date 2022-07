Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A polémica entrevista de Welwitschea José dos Santos, mais conhecida por Tchizé, à CNN Portugal trouxe ao de cima as investigações que o Ministério Público abriu contra a filha de José Eduardo dos Santos — mas também contra a sua irmã Isabel.

Isabel dos Santos, filha mais velha de José Eduardo dos Santos, que nasceu do matrimónio com a soviética Tatiana Kukanova, é visada em 17 processos criminais abertos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), sendo que todos os seus bens em Portugal (avaliados em várias centenas de milhões de euros) foram congelados a pedido de Angola. Uma boa parte das investigações visam alegados crimes praticados em Portugal, nomeadamente com o alegado desvio de fundos públicos angolanos para adquirir participações sociais em empresas portuguesas e angolanas.

