Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tchizé dos Santos, filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, assume ter uma “postura contundente” no que diz respeito ao local em que deve ser realizado o funeral do pai e também nas críticas que tem endereçado ao atual chefe de Estado angolano, João Lourenço.

Numa entrevista à CNN Portugal marcada por várias acusações, Tchizé dos Santos afirmou que tudo o que envolve as cerimónias fúnebres do progenitor foi “premeditado”, apontou o dedo à equipa médica que acompanhou JES e também criticou o governo português, que — diz — lhe deve uma “indemnização”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.