– Luís Filipe Vieira disse numa entrevista que não era a opção número 1 do grupo de WhatsApp…

– Não faço ideia a que se refere, tomei a decisão de me candidatar por mim próprio, porque achei que tinha a disponibilidade, porque queria dar o meu contributo ao Benfica e porque estou em profundo desacordo com o último mandato de Luís Filipe Vieira. É uma decisão que tomei por mim próprio e recolhi depois muitos apoios…

– Mas existe o tal grupo de WhatsApp de onde nasceu a candidatura?

– Não sei a que grupos de Whatsapp se refere, faço parte de muitos grupos de Whatsapp… Há vários grupos, uns de pessoas que me apoiam e outros que não apoiam… Ele está mais informado do que eu pelos vistos…

A conversa com o Observador começa com uma provocação, João Noronha Lopes faz a finta com agilidade. Na véspera, o gestor e candidato à presidência do Benfica participara no “Jogo das Glórias”, em Lisboa, onde Isaías tinha sido dono e senhor do campo entre outras figuras como Ricardo Araújo Pereira, Jacinto Lucas Pires, Ricardo Martins Pereira e alguns dos então 800 voluntários (entretanto o número subiu mais uma centena). Cansaço, não havia. Lesões antigas, essas, ficaram bem visíveis nas duas joelheiras elásticas com que fez todo o jogo. “Fiz duas roturas de ligamento num joelho e mais uma no outro. A jogar futebol com amigos…”, recorda. Agora encontra-se em Belém na sede de campanha, um armazém espaçoso que permitiu fazer vários eventos desde a inauguração do próprio espaço à apresentação das listas aos órgãos sociais, perto da Farmácia Franco onde “um grupo de rapazes se reuniu e que depois andou com a casa às costas, sem beneficiar de favores do poder e dos poderosos, um grupo que nasceu popular e se fez Glorioso”, como descreve no seu manifesto eleitoral.

A discussão do “Benfica popular” virá mais para a frente na entrevista. À chegada, com temperatura medida e o já inevitável gel desinfetante, uma mesa comprida do lado esquerdo reúne vários artigos como sempre houve nas campanhas, incluindo os inevitáveis autocolantes do “Benfica que voa mais alto” – uma ideia que foi superando o lema com que se apresentou como candidato, “A Glória é agora”. No sofá encontra-se Isaías. Não ficaria por cá até às eleições porque também no Brasil existiria um sufrágio local mas juntou-se à campanha de Noronha Lopes e foi uma das figuras mais acarinhadas nas dezenas e dezenas de Casas do clube que a comitiva foi visitando, de Norte a Sul. A estampa do brasileiro já não é a mesma, o andar denuncia que foi craque da bola e daquele pé direito saíram dois dos nove golos do jogo mais marcante do candidato: o célebre 6-3 em Alvalade em 1994, com hat-trick de João Vieira Pinto, que quase carimbou o título. Nessa equipa estavam também Vítor Paneira, mandatário da campanha de Noronha Lopes, e Rui Costa, que entrou pela primeira vez na lista de Luís Filipe Vieira como vice.

“Não tinha pensado nisso mas sim. E nota-se a importância que tiveram pelo apoio e admiração que recebem nas Casas do Benfica e por onde fomos andando nesta campanha”, atira. No entanto, há jogos que não se esquecem que mais não seja por terem sido os primeiros no Estádio da Luz. Como aquele em fevereiro de 1974, a dois meses da Revolução de Abril, quando um golo de Eusébio logo aos três minutos valeu o triunfo pela margem mínima frente ao Farense. Na equipa dos algarvios jogavam Manuel José, que se tornou depois treinador (e passou pelas águias), Alexandre Alhinho, irmão de Carlos Alhinho que passou pelos três “grandes”, ou Raul Caneira, pai de Marco Caneira (que se formou no Sporting mas jogou também nos encarnados). No Benfica, além do Pantera Negra, estavam Toni, Jordão, Humberto Coelho e António Simões, mais um apoiante de Noronha Lopes.