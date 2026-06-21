"Já não precisam de nos procurar no Google". Os "tubarões azuis" jogam em casa na Flórida

A Flórida é de longe o Estado norte-americano com mais ataques de tubarões. São 828 desde que se começaram a fazer registos, refere o Florida Museum. Este número é superior aos ataques registados em todos os outros estados do país. Este fim de semana, na Flórida, há um novo ataque de tubarões. Não são sangrentos. Comem cachupa. São animados e dançam funaná. Vestem de azul e falam criolo. Cabo Verde joga em casa na Flórida, é o novo lar dos “tubarões azuis”.

Este Domingo a seleção de Cabo Verde joga frente ao Uruguai no Hard Rock Stadium, em Miami. Será o 2º jogo da história desta equipa africana em campeonatos do mundo. É até agora uma seleção imbatível. No primeiro jogo, conseguiu resistir frente aos campeões da Europa, a Espanha – empate a 0, com o guarda-redes Vozinha a ser herói ao conseguir 7 defesas. A equipa celeste é mais um desafio para os africanos, mas entre os adeptos transborda a confiança

O Esplanade Park, em Fort Lauderdale, a cerca de 20 minutos do Hard Rock Stadium, transformou-se este sábado numa pequena cidade da Praia. Centenas de pessoas festejaram a cultura cabo-verdiana e nem a chuva torrencial travou o ritmo africano.