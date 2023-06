A Iniciativa Liberal volta a chamar o SNS a debate agora já com o ministro Manuel Pizarro. A deputada Joana Cordeiro, que é a coordenadora do partido na comissão parlamentar de Saúde, critica o atual ministro por estar a manter as políticas que o PS tem aplicado de forma errada ao longo dos últimos oito anos e aponta a fragilidades na relação entre Pizarro e Fernando Araújo.

Com receio dos atrasos na planificação da Jornada Mundial da Juventude, a deputada da Iniciativa Liberal desafia o Governo a assumir que quer concentrar serviços no que toca aos blocos de parto na região de Lisboa e Vale do Tejo, dando assim previsibilidade e consistência ao serviço que é prestado.

A deputada da Iniciativa Liberal, que reconhece que o partido é várias vezes apontado como sendo o maior defensor do privado, quer um SNS que funcione mais próximo não só dos hospitais privados, mas também do setor social, embora reconheça a importância e a qualidade que o SNS tem, até fora de portas.

