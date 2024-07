Lasers, braços robóticos e satélites em missões kamikaze. Não é ficção científica, são estratégias para limpar o espaço

“É como se fosse um airbag. Usando o atrito aerodinâmico que existe em atmosfera baixa — em órbitas baixas existe alguma atmosfera, um vácuo perfeito — nós conseguimos acelerar o tempo de descida de um satélite”, explica. A ideia é que no final de vida do equipamento seja enviado um sinal para fazer o deployment do sistema. No eventualidade de um satélite deixar de funcionar antes do seu tempo útil, há uma bateria própria que permite acionar esse mecanismo e evitar que os equipamentos fiquem em órbita a ocupar espaço e a ser um risco para outros aparelhos. “É quase como se fosse uma bomba. Há um timer que é ativado se o sistema detetar que o satélite não trabalha. Durante um mês ou o período que for definido se ninguém disser que está a funcionar ele faz o deployment sozinho”, refere.

SpaceO

A ideia partiu inicialmente de um projeto que venceram da ESA para estudar o uso de insufláveis para Marte e Vénus, mas rapidamente a equipa viu potencialidade para tornar o espaço mais sustentável. Pedro Loureiro espera que um dia os satélites possam transportar o sistema desenhado pela SpaceO, que se pretende que seja adaptável às dimensões e características destes. Na expectativa de o tornar realidade a startup candidatou-se este ano em consórcio europeu a uma projeto da ESA no valor de quatro milhões de euros. O objetivo é, numa primeira fase, construir um protótipo e testá-lo na Terra e, posteriormente, lançá-lo para o espaço.

Vencendo a candidatura — a resposta ainda não chegou, mas estão otimistas — e se tudo avançar a bom ritmo na construção do protótipo, admite que o podem estar a lançar para o espaço num prazo de três a quatro anos e a começar a ser comercializá-lo cerca de dois anos depois.

Um setor “caríssimo” e em construção

Além da ClearSpace e da SpaceO há outras empresas a atuar nesta área. A Sky Perfect JSAT, sediada em Tóquio, anunciou este ano a criação de uma nova empresa — a Orbital Lasers — para desenvolver poderosos lasers capazes de eliminar destroços em órbita. A multinacional Airbus patenteou em novembro do ano passado o Detumbler, um dispositivo de cerca de cinco centímetros de diâmetro para diminuir a taxa de rotação dos satélites em órbita e facilitar as missões de remoção. A startup norueguesa Solstorm quer enviar já este ano uma satélite numa missão kamikaze para testar um sistema de vela de arrasto que promete ser capaz de levar satélites a sair de órbita e autodestruir-se 16 vezes mais rápido do que os atuais.

Já a multinacional Northrop Grumman e a startup Starfish Space, com sede em Seattle (EUA), estão por sua vez a apostar no prolongamento do tempo de vida de satélites. A firma norte-americana, por exemplo, chegou a fazer uma tentativa infrutífera para acoplar o seu modelo Otter a dois satélites em órbita. Planeia uma nova investida já para o início do próximo ano.

Tudo isto se faz à custa de elevados investimentos e muitas vezes impossíveis sem o contributo de agências espaciais. A SpaceO, por exemplo, teve um investimento inicial de 125 mil euros da ESABIC Portugal e da Portugal Ventures. Já a ClearSpace, em preparação para a missão com a ESA, conta com um investimento de 120 milhões de euros. Desses, quase oito milhões provêm da Agência Espacial Portuguesa, diz ao Observador o presidente do organismo, Ricardo Conde.

“A missão tem um custo muitíssimo elevado e é apenas uma demonstração tecnológica, até o ponto de ser operacional vai muita distância”, refere Ricardo Conde, destacando o grande desequilíbrio na área. “Se temos um CubeSat [satélite com 10 por 10 centímetros] que custa meio milhão — não sei se é esse número, mas imagine-se — com lançamento e tudo incluído. Um dia que passe a ser considerado lixo espacial, porque não tem capacidade de manobra, não fez a reentrada, qualquer missão para o resgatar custaria muito mais de 40 a 50 milhões de euros”, aponta.