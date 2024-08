Lisboa. Centro para doentes não urgentes de Sete Rios abre esta quinta-feira. Sete perguntas e respostas

O Centro de Atendimento Clínico de Sete Rios, que vai funcionar no centro de saúde com o mesmo nome, vai abrir portas esta quinta-feira, dia 1 de agosto. A nova resposta, que tem como objetivo retirar pressão às urgências hospitalares, destina-se a doentes não urgentes — triados com pulseira azul ou verde no Hospital de Santa Maria ou encaminhados via SNS24. Nesta primeira fase, o centro vai contar com três médicos e terá a capacidade de receber até 100 doentes por dia, avançou ao Observador o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria, Carlos Neves Martins.

O que é o CAC de Sete Rios e que doentes vai receber?

O Centro de Atendimento Clínico de Sete Rios é uma estrutura intermédia, que vai receber doentes não urgentes previamente triados no serviço de urgência do Hospital de Santa Maria e doentes não urgentes da área de influência da ULS de Santa Maria que tenham sido também previamente triados pela linha SNS24.

O serviço vai funcionar numa área totalmente reabilitada do centro de saúde de Sete Rios, “devidamente mobilada e equipada, com sinalética e sistema de chamada eletrónica”, diz Carlos Neves Martins. O serviço vai ter uma sala de espera, com uma rampa para deficientes mas também para macas, “para o caso de algum doente que precise de sair de ambulância para a urgência de Santa Maria”, explica o responsável.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O cidadão tem um serviço moderno, preparado para dar uma resposta rápida, para além de ter a garantia de que, se precisar de cuidados hospitalares, é imediatamente referenciado para a urgência do Santa Maria”, realça.

Qual o horário de funcionamento do CAC?

O primeiro Centro de Atendimento Clínico do país vai estar aberto todos os dias das 8h às 20h. No entanto, o horário pode ser alargado até às 22h, em caso de necessidade, ou seja, para dar resposta aos casos que cheguem ao CAC perto da hora de fecho, sublinha Carlos Neves Martins.

No caso dos utentes que sejam triados quer pelo Hospital de Santa quer pela linha SNS24 como não urgentes durante o período noturno, não terão possibilidade de serem vistos no CAC no dia seguinte.

Que serviços e que equipa compõem o CAC?

Quanto aos profissionais, o CAC vai contar com uma equipa constituída por nove profissionais por turno: três médicos, dois enfermeiros, dois técnicos de diagnóstico, um secretário clínico e um técnico auxiliar de saúde. Os médicos são prestadores de serviço, com experiência em atendimento em urgência. Desta forma, não será afetado o funcionamento do centro de Saúde de Sete Rios — que continuará a contar com a atual equipa de profissionais a tempo inteiro.

Os profissionais passaram por um processo de recrutamento, avança o presidente do Santa Maria.