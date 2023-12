39 mil em 2015. 57 mil em 2019. 71 mil em 2022. O número de eleitores a votar no Livre aumentou todos os anos desde que o partido se apresentou pela primeira vez em eleições legislativas. Os militantes e apoiantes têm esperança que a tendência se mantenha e no livro há até a meta, não assumida oficialmente, de conquistar cinco lugares à esquerda do PS no plenário nas eleições de 10 de março.

Também há membros que tentam resfriar as ambições para gerir as expectativas e apontam outro mínimo olímpico:sentar ao lado de Rui Tavares pelo menos mais dois deputados do partido. Em declarações ao Observador, o deputado único não se compromete com um número fechado de eleitos, mas define três objetivos: eleger um grupo parlamentar, ajudar a esquerda a ter uma maioria e impedir extremistas e autoritários de condicionarem a política portuguesa. A cara mais conhecida do partido também não fecha a porta a coligações e acordos de governação, sempre “à esquerda”, e com base na convergência.

A última sondagem da Universidade Católica coloca o Livre empatado com o PAN e o CDS, com 2% dos votos e uma margem de erro entre os 3% e 1%. Os estudos de opinião estão mais ou menos em linha com as expectativas de subida nas intenções de voto. Tarefa mais difícil é a de perceber em que círculos eleitorais o partido tem mais probabilidade de eleger deputados. Fonte do Livre aponta para três alvos ao Observador: Lisboa, Porto e Setúbal, onde nas últimas legislativas, no total, recolheram cerca de 46 mil votos nestes três círculos eleitorais — o que representa mais de metade do total obtido a nível nacional. No cenário mais otimista, as apostas são fixadas na eleição de deputados precisamente nestes círculos: três em Lisboa, um no Porto e um em Setúbal — ao todo cinco.

