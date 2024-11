Lutas por lugares, irritações e desconfianças mútuas podem fazer ruir grande aliança de Moedas

Carlos Moedas tem uma dor de cabeça por resolver. Falta menos de um ano para voltar a correr por Lisboa e parece cada vez mais difícil encaixar todas as peças na grande frente de direita que deve enfrentar o outro bloco liderado pelo PS. Um número dois que não se entende com o partido de origem, um parceiro de coligação que continua exigente apesar de não ter a força de outros tempos, um possível futuro parceiro que critica abertamente o executivo de Moedas, e muitas queixas, tensões e desconfianças nos bastidores.

Entre os mais próximos de Carlos Moedas aconselha-se serenidade a todos os que vão andando mais “ansiosos” por estes dias. Ao mesmo tempo, lembra-se que é ele, Moedas, quem lidera verdadeiramente a cidade e que está focado nessa missão, o que é o mesmo que dizer que será Moedas, e sobretudo ele, a escolher a sua equipa. Quem está com pressa ou ansioso, não devia estar. “Casa coisa a seu tempo. A ansiedade não é boa conselheira“, vai-se avisando a partir do núcleo mais próximo do presidente da Câmara de Lisboa.

Segundo apurou o Observador, as negociações a nível nacional arrancarão depois da aprovação do Orçamento do Estado. As cidades de Lisboa e Porto terão um “tratamento diferenciado” e poderão ser acertadas ao mais alto nível entre todos os potenciais interessados — no caso, Luís Montenegro, Nuno Melo e Rui Rocha. Se a sucessão de Rui Moreira obriga a negociações complexas (além dos três partidos, é preciso perceber o que fazer com o movimento que o autarca criou), a definição da equipa que vai acompanhar Carlos Moedas em Lisboa também não será exatamente uma tarefa fácil — antes pelo contrário.

Em Lisboa, não é preciso fazer muitas contas para perceber que nem toda a gente terá os lugares que deseja — os partidos que querem fazer parte da coligação terão de perceber que não podem ficar com todos os lugares elegíveis que porventura ambicionariam. Admitindo que Carlos Moedas aponta para os nove vereadores, número mágico que lhe daria a maioria absoluta, e que a Iniciativa Liberal entra mesmo no barco, haverá seis lugares escolhidos pelo PSD e três para distribuir entre liberais e democratas-cristãos (que deverão ficar com menos vereadores do que a IL nesta correlação de forças). E é aqui que começam os problemas.