Maduro foi capturado ilegalmente? Pode ir a tribunal? O que esperar do julgamento? As respostas às dúvidas legais sobre o ataque dos EUA

A entrada discreta dos soldados norte-americanos na Venezuela permitiu a Donald Trump reclamar o sucesso da operação. Em poucas horas, tirou o Presidente da Venezuela e a sua mulher de casa e levou-os até aos Estados Unidos da América. O líder dos EUA proclama a intenção de levar Nicolas Maduro “à Justiça”, mas especialistas ouvidos pelo Observador dizem que o processo está assente em ilegalidades, apesar de confiarem que o julgamento cumprirá todas as normas jurídicas.

“A partir do momento em que a intervenção resulta de uma violação do Direito Internacional, quase tudo o que se segue está revestido daquilo que na doutrina americana se chama ‘os frutos da árvore envenenada’”, argumenta João Azevedo, mestre em Direito Internacional e Europeu pela NOVA School of Law.

As ilegalidades do processo são várias e vão desde a “proibição do uso da força” à “ingerência” americana em assuntos internos de outro Estado soberano ao executarem um mandado de detenção contra um narcotraficante (assim considerado pelas autoridades norte-americanas), como explica Francisco Pereira Coutinho. “Se [os EUA] acham que é um narcotraficante, há um instrumento do Direito Internacional que se chama extradição.” Admite, porém, o pouco “sentido” e a contradição de este pedido ter que ser feito às autoridades venezuelanas lideradas por Maduro, o que tornaria nulo qualquer pedido.

O especialista em Direito Internacional destaca que até chegar ao tribunal norte-americano, Maduro — que pode “vir a ser julgado mais tarde pelos crimes que cometeu na Venezuela” — não percorreu o percurso legal devido. Mesmo que não fosse Presidente, os EUA não poderiam sobrepor-se aos mecanismos legais de outro país para capturar um civil.

Já no que diz respeito à diferença entre julgar um civil ou um chefe de Estado, a questão não se coloca. Apesar de em teoria Maduro ter imunidade enquanto Presidente, João Azevedo lembra que, como os EUA “não reconheciam Maduro como o chefe de Estado legítimo”, a questão “da imunidade não é relevante para os tribunais americanos”.

Os dois especialistas apontam uma questão que foi acautelada por Vladimir Putin, mas que Donald Trump desvalorizou. Ao contrário do Presidente russo (aquando da invasão da Ucrânia em 2022), o norte-americano não se deu “ao trabalho de tentar justificar esta intervenção à luz de alguma exceção” no Direito Internacional.

Assim, e depois de uma captura que estes juristas consideram ilegal, que caminho pode seguir Maduro? Pode ser julgado? Pode esperar um julgamento justo? Que argumentos podem usar os americanos para justificar esta ação? E, não respeitando o Direito Internacional, quem pode sancionar os EUA?