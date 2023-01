Os bancos já estão a entregar aos clientes as declarações necessárias para se pedir uma menor retenção de IRS na fonte – ao abrigo de uma nova legislação que está a gerar dúvidas a contabilistas e advogados. Alguns bancos estão, porém, a pedir que os clientes vão às sucursais buscar o documento, já que os comprovativos que podem ser extraídos dos homebankings têm, regra geral, mais informações do que aquela que é preciso entregar à entidade patronal – ou seja, é necessário criar um documento de raiz. Os bancos garantem, porém, que não há qualquer cobrança associada.

Aumentar o salário líquido é uma possibilidade que, a 1 de janeiro, passou a estar ao alcance de quem tem crédito à habitação da casa onde vive, recebe menos de 2.700 euros brutos mensais e quiser pedir à entidade patronal para descontar menos imposto a cada mês. É preciso fazer esse pedido antes que sejam processados os pagamentos dos salários, embora seja uma alteração que não tem de ser feita em janeiro – pode ser pedida a qualquer momento do ano (com efeitos a partir do salário seguinte, após ter sido feita a mudança).

É uma opção que pode valer até 54 euros por mês, segundo as simulações da consultora PwC. Porém, como a retenção na fonte é uma espécie de adiantamento entregue todos os meses ao Estado, havendo uma retenção mensal menor isso vai significar que se receba um reembolso mais pequeno de IRS na altura de fazer contas com o fisco (na primavera do ano seguinte) – um reembolso menor ou, em rigor, um pagamento maior nos casos em que o contribuinte ainda fica a dever imposto ao Estado após fazer a declaração anual.

Contabilistas e advogados com dúvidas sobre documentação necessária

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.