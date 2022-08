Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Qualquer cidadão que não denuncie um crime de que tenha tido conhecimento poderá ser condenado por omissão e, nalguns casos, ser considerado cúmplice. A lei prevê ainda uma obrigação acrescida de denúncia por parte dos funcionários públicos ou equiparados — onde se incluem responsáveis de centenas de instituições religiosas de utilidade pública.

Nos últimos dias, as instituições da Igreja que foram chamadas a reagir às suspeitas de encobrimento de dois casos de abuso sexual por parte de membros do clero tiveram uma resposta comum. Na carta aberta que o cardeal-patriarca de Lisboa publicou na sequência de uma notícia do Observador, D. Manuel Clemente garantiu que o seu antecessor cumpriu todas “as recomendações canónicas e civis da época”, quando uma vítima lhe contou ter sofrido abusos por um padre. Também a diocese de Setúbal veio repudiar as acusações de “ocultação” ou “encobrimento” por parte do seu bispo emérito na sequência de uma notícia do Expresso, garantindo que “o processo de averiguação” das suspeitas que lhe chegaram “decorreu no cumprimento das orientações canónicas e civis em vigor à data”.

Sendo que pelo crime de omissão casos como o de D. Manuel Clemente não podem ser levados à Justiça, porque o crime de abuso já prescreveu, o Observador foi perceber a que obrigações “civis e canónicas” se referem as respostas da Igreja?

De acordo com a lei portuguesa, segundo vários juristas contactados pelo Observador, apesar de todos os cidadãos terem o dever moral de comunicar às autoridades policiais um crime de que tenham conhecimento, a lei só prevê a obrigação de denúncia para funcionários públicos ou equiparados. E, mesmo assim, caso esta denúncia não seja feita, a única punição possível é de teor disciplinar.

