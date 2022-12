A Presidência da República renovou os contratos de aluguer de veículos, no sistema de renting, para os próximos três anos e tem vindo a publicar os contratos no Portal Base. Nos próximos 36 meses a secretaria-geral da Presidência da República irá pagar mais de meio milhão de euros pelos contratos de aluguer. Ao Observador, a Presidência diz que a renovação dos contratos prevê, ainda assim, uma redução de quatro carros, passando dos atuais 37 para 33 e com uma preferência por carros de baixas ou zero emissões. Dos contratos publicados até ao momento no Portal Base, de 21 dos 33 carros que a Presidência diz ter contratado, o custo já ronda o meio milhão de euros (465.260,05 euros).

Os contratos relativamente aos novos veículos ainda não estão, porém, todos publicados no Portal Base.gov. Também não é possível fazer um comparativo com o contrato anterior porque a Presidência da República só começou a publicitar os contratos no site Base.gov no final de 2019, quando até aí fazia essa publicitação num subsite da página oficial da Presidência da República. Os contratos entre 2016 e 2019 — que antes estavam disponíveis — foram apagados desse subsite e não foram republicados no Base, contrariando o sinal de transparência dado pela Presidência quando se equiparou às outras entidades.

A Presidência da República tem apenas três carros próprios. Dois deles, explica Belém, “irão integrar o núcleo museológico permanente ‘O motor da República — os carros dos Presidentes’; e o terceiro tem 25 anos. Ou seja, nenhum dos carros que são propriedade da Presidência são para o uso diário ao serviço do Chefe de Estado. A opção seguida é, então, a de continuar com o regime de renting na frota da Presidência. Se até aqui os serviços de Marcelo Rebelo de Sousa têm 37 carros em regime de renting, representando um custo mensal de mais de 21 mil euros, a decisão para os próximos três anos foi de reduzir esse total para 33 carros. Ao Observador, a Presidência não esclarece qual será o custo total dessas 33 viaturas, detalhando apenas o “encargo médio mensal” que este ano (de 2022) a Presidência suportou.

“Os veículos em regime de Aluguer Operacional de Veículos, no ano 2022, representam um encargo médio mensal de cerca de 574 euros”, detalha a Presidência, que diz que esta opção “permitiu uma redução dos gastos com manutenções, reparações, seguros e pneus, possibilitando uma gestão mais dinâmica das necessidades da Presidência da República”.

