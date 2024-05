Marilyn contra DiCaprio e uma sustentabilidade que levanta dúvidas. Os diamantes sintéticos (que vão chegar à Covilhã) são o futuro?

De óculos de sol e com um fato brilhante cor de rosa, Ryan Gosling viu os holofotes virarem-se para si quando, durante a cerimónia dos Óscares, subiu ao palco para cantar I’m Just Ken, música do filme Barbie. No pulso esquerdo do ator, por cima de uma luva, um relógio da TAG Heuer, com bracelete preta, não passou despercebido, mas há um pormenor que não é visível durante os mais de quatro minutos de atuação: um diamante sintético (cor de rosa) com o formato do escudo (o logótipo da marca) por baixo do indicador das 12 horas.

A relojoeira TAG Heuer, que conta com Ryan Gosling como embaixador, é uma das empresas que tem apostado nos diamantes sintéticos, que, a olho nu, são praticamente impossíveis de distinguir dos naturais. Durante vários anos as marcas de luxo evitaram utilizar estas pedras, mas, entretanto, começaram a mudar de ideias. A Prada anunciou em outubro o lançamento de uma coleção de joias com diamantes sintéticos em triângulo, num formato semelhante ao do seu logótipo.

Ryan Gosling’s standout stage presence was matched only by one watch: the #TAGHeuerCarrera Plasma Diamant d’Avant-Garde 36mm.#RyanGosling pic.twitter.com/yP5fglPXIb — TAG Heuer (@TAGHeuer) March 11, 2024

Utilizar diamantes naturais para inovar no design e no formato das joias não só é mais difícil, como mais caro. Christopher Griffin, CEO da Snow, fabricante dos diamantes sintéticos utilizados pela Prada, defende, em declarações ao Business of Fashion, que com as pedras que são produzidas pelo homem os designers podem começar a criar “com a sua imaginação” ao invés de tentarem desenhar “à volta” das “limitações” que advêm das naturais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

#PradaEternalGold, featuring laboratory-grown diamonds, brings a century-old design into the future of fine jewelry by utilizing precious stones created with patented technology, at previously unattainable sizes.#PradaFineJewelry#Prada pic.twitter.com/mtjRIGYu4d — PRADA (@Prada) October 20, 2023

Aliciadas pela cada vez maior disponibilidade de tamanhos e cores, mas também por preços mais acessíveis e uma alegada maior sustentabilidade, as gerações mais jovens, sobretudo nos Estados Unidos, começaram a comprar diamantes sintéticos. Os últimos anos foram de popularidade, o que levou a um aumento das vendas, mas alguns dos especialistas ouvidos pelo Observador defendem que o fenómeno — que terá pouca representação não só a nível nacional como europeu — pode estar prestes a enfrentar uma mudança.

Apesar de os portugueses não terem, aparentemente, aderido à ‘febre’ de compra dos diamantes sintéticos, alguns são fabricados cá, na Madeira, pela empresa MDT. Nos próximos anos, também a Covilhã vai ser ‘casa’ de uma fábrica de pedras produzidas pelo homem, devido a um investimento total de 400 milhões de euros por parte do grupo Heyaru, de capital indiano.

A natureza contra o homem. O que são (e como são produzidos) diamantes sintéticos?

Os diamantes sintéticos representavam menos de 1% das vendas globais de diamantes para a joalharia em 2015. No final do ano passado, a consultora Diamond Analytics, de Paul Zimnisky, considerado pela imprensa internacional o principal analista do setor, estimou que esse valor já se aproximava dos 20%.

Cada vez mais procuradas nos Estados Unidos nomeadamente para adornar os anéis de noivado, as pedras sintéticas são considerados verdadeiros diamantes com propriedades físicas, químicas e óticas semelhantes aos naturais. A principal diferença está na origem. Estes últimos levam milhares de milhões de anos a formar-se e são extraídos da superfície da Terra. Os sintéticos são feitos em semanas ou até meros dias (dependendo do tamanho) em fábricas, com o ser humano a ter o poder de escolher quantas gemas quer produzir e o formato que lhes quer dar.

Existem duas técnicas para produzir diamantes sintéticos. “Uma é maioritariamente aplicada na China, em câmaras de alta pressão e alta temperatura [high pressure, high temperature], para fazer diamantes muito pequenos, abaixo dos três milímetros”, explica o gemólogo português Rui Galopim, em conversa com o Observador. A outra, conhecida como “chemical vapor deposition“, utiliza “metano como fonte de carbono” e, por norma, é usada para produzir gemas maiores.