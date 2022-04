Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Quem perder França ainda tem futuro político?

Com Bardella ao leme, a UN manteria o rumo que tem neste momento. “Somos vítimas das nossas próprias caricaturas. Percebo que as pessoas tenham medo de nós”, já disse o jovem em público, a propósito do legado radical de Jean-Marie Le Pen. Consigo, o partido de extrema-direita manteria a tentativa de parecer mais moderado, com Bardella a defender bandeiras como o casamento gay ou a legalização da canábis para efeitos medicinais. Os elogios a Bardella dentro do partido são frequentes — e até fora, como quando Valérie Pécresse disse ao Le Monde que “ele é inteligente, é brilhante”, embora tenha mencionado “áreas de sombra” no seu perfil.

Tal cenário, porém, pode ainda ser distante. Em abril do ano passado, a edição europeia do Politico dava conta de que membros da UN descontentes com a liderança de Le Pen se reuniam semanalmente para equacionar alternativas. Mas muitos abandonaram entretanto o partido, juntando-se a Zemmour naquilo que alguns apelidaram de “mercado de transferências” da direita francesa. E, já na altura, um antigo conselheiro da Frente Nacional avisava que o ascendente Le Pen ainda é grande: “Têm todos medo dela. Há sempre conspirações para a derrubar, mas há sempre alguém que acaba por denunciar os colegas.”

Aconteça o que acontecer, a “recomposição política do centro” pós-Macron começa já na segunda-feira

Pierre Bréchon acha pouco plausível que Emmanuel Macron perca a eleição neste domingo, mas a possibilidade existe. Se as previsões das sondagens não se confirmarem e Macron tiver de assumir uma derrota, o que podemos esperar para o dia seguinte? O próprio não se quis comprometer com nada, quando a jornalista Audrey Crespo-Mara lhe fez essa pergunta há alguns dias: “Nunca faço esses cenários”, respondeu o Presidente. “O dia seguinte será o dia seguinte. Serei um homem livre, com as suas convicções, e seguirei em frente.”

La dernière candidature d’@EmmanuelMacron ? “Je ne me projette jamais en faisant ces scénarios. Pour être engagé, il ne faut pas penser à ce qui se passe « si ». Et, le jour d'après sera le jour d’après. Je serai à nouveau un homme libre avec ses convictions.” #SeptAhuit pic.twitter.com/3blJ2uzpYf — Sept à Huit (@7a8) April 17, 2022

O professor da Sciences Po, porém, arrisca traçar alguns cenários por ele. “Pode ter a tentação de se apresentar como candidato a deputado”, diz, tendo em conta que as eleições legislativas serão já em junho. “Em cinco anos, poderia tornar-se o líder de uma oposição a Le Pen” — e, quem sabe, voltar a candidatar-se à presidência em 2027. Contudo, também pode deitar a toalha ao chão e abandonar a política nacional. Aí, Bréchon prevê duas hipóteses: o regresso ao setor privado, “a um cargo de executivo, de diretor de empresa ou de um banco” ou o mergulho na política internacional. “Como ex-Presidente, pode reivindicar uma posição importante numa organização como o Banco Central Europeu, o FMI ou a Comissão Europeia.”

Arrumado o destino de Macron, colocam-se novas questões: “Quem vai pegar na tocha? Quem vai representar o campo centrista na eleição presidencial de 2027?”. Um nome perfila-se de imediato: Édouard Philippe, antigo primeiro-ministro de Emmanuel Macron. Em 2021, lançou um partido, o Horizons, mas manteve-se debaixo da asa do Presidente, decretando-lhe apoio nesta eleição de 2022. Philippe não se compromete com candidaturas futuras, mas já deixou claro ao que vem, dizendo-se pronto para “servir o país”. E não falta quem especule que se terá inspirado na experiência de Chirac, que em 1976 abandonou a UMP (antiga formulação dos Republicanos) e fundou o seu próprio partido, o RPR, antes de se candidatar à presidência.