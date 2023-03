As palavras-chave do escândalo que rebentou em Espanha poderiam servir para a sinopse de um filme: políticos e empresários envolvidos num esquema em que os pagamentos implicavam festas com prostitutas, cocaína e viagra. Os detalhes revelados nos últimos dias pela imprensa espanhola destapam uma alegada rede de corrupção que envolve um ex-deputado do PSOE e que tomou proporções nacionais, numa altura em que faltam três meses para as eleições regionais espanholas.

O esquema terá ocorrido entre os últimos meses de 2020 e o primeiro semestre de 2021 e assenta numa alegada rede de corrupção em que empresários das Canárias ligados à agricultura e pecuária pagavam por favores e benesses a pessoas consideradas influentes e capazes de intervir ao mais alto nível da política nacional. Estes empresários – há pelo menos 12 envolvidos – pretendiam, por exemplo, garantir alguma subvenção ou licença, ou ficar livres de algum processo ou, por outro lado, conseguir acordos comerciais vantajosos ou apoios, bem como fazer parte da ZEC, a Zona Especial Canária, que tem um regime fiscal favorável.

Agora, os vários suspeitos estão acusados de corrupção passiva, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e associação criminosa. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, o principal arguido e deputado do PSOE, que teve de renunciar ao cargo — ainda que apenas após muitas pressões —, ficou em liberdade depois de ser ouvido e diz ser uma “vítima” de consciência tranquila.

