São pelo menos cinco anos de formação, que se podem estender aos sete. Depois de um curso de seis anos, os médicos passam um ano no Internato de Formação Geral e outros quatro a seis anos (dependendo da especialidade) no internato de Formação Específica. Um período com elevado grau de exigência: entre os 25 e os 30 anos, e com um salário baixo, os médicos estão a receber formação ao mesmo tempo que assumem o tratamento dos doentes — muitas vezes com níveis de responsabilidade muito acima dos que seriam normalmente exigidos não fosse a carência de profissionais no SNS. Para além disso, têm de produzir artigos científicos e relatórios.

Um cocktail perfeito para o burnout grave que, segundo um estudo da Ordem dos Médicos, revelado a semana passada, afeta 25% dos cerca de 10 mil médicos internos do SNS — o triplo da prevalência nos médicos especialistas. Mais de metade dos jovens clínicos (55%) está em risco de desenvolver burnout. Ao Observador, duas médicas internas e um ex-médico contam como chegaram ao limite e a forma como ultrapassaram a situação, mudando de especialidade ou mesmo abandonando a profissão.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.