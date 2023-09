1 O que é o burnout? De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o burnout é uma síndrome [conjunto de sintomas] resultante do stress crónico, motivado por excesso de trabalho, que não foi gerido com sucesso. Tem três características principais: Sentimento de esgotamento ou exaustão física e emocional;

Diminuição da eficiência e da produtividade, assim como da realização profissionais;

Distanciamento ou desligamento em relação ao trabalho, acompanhado de sentimentos de negativismo ou “cinismo” relativamente a este.

2 Então o burnout não é considerado uma doença mental? O burnout não é considerado uma doença, apesar de a OMS o ter incluído na nova Classificação Internacional de Doenças (CID), em 2019. A definição usada pela instituição é “fenómeno ocupacional”, sublinhando que este “não se classifica como uma condição médica”. Foi descrito no capítulo “Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contacto com os serviços de saúde”, em que se listam as razões pelas quais as pessoas procuram o médico, mas não são doenças. “O burnout não é formalmente reconhecido como um diagnóstico psiquiátrico, mas sim como uma síndrome [conjunto de sintomas] associado à exposição ao stress crónico em contexto laboral, que foi originalmente definido por Herbert Freudenberger [psicólogo alemão] nos anos 1970 e depois aprofundado, na década seguinte, pelas psicólogas americanas Christina Maslach e Susan Jackson”, explica Pedro Frias Gonçalves, psiquiatra no Hospital Magalhães Lemos.

3 Só se pode falar em burnout em contexto laboral? É comum ler ou ouvir falar de burnout académico, parental ou do cuidador, contextos que, em determinadas circunstâncias, podem ser associados a grande stress e exigência e podem levar à exaustão e ao esgotamento. Mas a OMS é clara: o burnout incluído na Classificação Internacional de Doenças “refere-se especificamente a fenómenos no contexto ocupacional e não deve ser usado para descrever experiências em outras áreas da vida”. No entanto, Pedro Frias Gonçalves entende o uso da palavra quando o contexto é académico ou de cuidados, uma vez que os fatores que levam ao conjunto de sintomas são muito semelhantes. “A primeira conceptualização do burnout deveu-se mesmo a profissões que tinham que ver com o cuidar. É uma questão que está em discussão e as fronteiras por vezes não são claras, mas de acordo com a conceptualização clássica, quando falamos de burnout, falamos de trabalho, de condições de trabalho, de ambiente de trabalho. É assim que está plasmado neste momento nos manuais.”

4 Quais são as causas do burnout? O burnout é uma reação ao stress crónico associado ao trabalho, portanto encontramos as suas causas naquilo que dá origem a este stress, como explica o psiquiatra. “O nosso corpo e o nosso cérebro respondem àquilo que interpretam como agressão ou situações stressoras, ativando uma série de respostas hormonais que são úteis para lhe responder em determinado momento. Mas quando o stress é crónico, essas repostas estão ativadas durante muito tempo e isso acaba por se traduzir em burnout.” As causas estão identificadas e “há até bastantes modelos que nos permitem prever que tipos de trabalho e de condições de trabalho se associam a um maior sofrimento mental e também físico”: Excesso de trabalho, com tarefas de elevada exigência, física ou psicológica;

Horários de trabalho extensos e incompatíveis com a fruição da vida pessoal e ausência de fronteiras claras entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal;

Trabalho por turnos ou de jornada contínua;

Ausência de controlo e de autonomia por parte dos trabalhadores relativamente às suas condições de trabalho, horários, tarefas que desempenham e forma como as desempenham, etc;

Falta de recompensa, nomeadamente baixos salários, ausência de perspetivas de progressão na carreira e de progressão salarial;

Desequilíbrio entre o esforço e a recompensa, que causa desmotivação e precariedade laboral e cria instabilidade;

Falta de apoio e ambiente de trabalho tóxico, com ausência de apoio por parte dos superiores hierárquicos e dos colegas;

Questões relacionadas com assédio laboral e assédio moral no trabalho. PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

5 Quais são os sintomas? “O quadro de sintomas está menos bem estabelecido do que para outras patologias, mas há três grandes sinais de alerta, que são aqueles de que a OMS fala na sua definição: sentimento de esgotamento ou exaustão física e emocional; desligamento em relação ao trabalho, com sentimentos de negativismo ou ‘cinismo’ relativamente a este; diminuição da eficiência e da produtividade, assim como da realização profissionais”, esclarece o psiquiatra, notando mais uma vez que “para haver o diagnóstico do burnout, tem que haver uma correlação clara entre estes sintomas e o contexto de trabalho”. O burnout pode causar estados de depressão e ansiedade mas, normalmente, uma pessoa em burnout apresenta: Fadiga constante e falta de energia;

Aumento da irritabilidade e alterações de humor;

Insónia ou distúrbios do sono;

Redução do desempenho no trabalho;

Isolamento social e distanciamento;

Sintomas físicos, como dores de cabeça ou dores musculares.

6 Há pessoas mais vulneráveis a desenvolver burnout? Sim, há características individuais que poderão ser um fator de risco para o burnout e, paradoxalmente, são características à partida positivas e valorizadas pelos empregadores e gestores de recursos humanos. “Pessoas altamente motivadas, perfecionistas, ambiciosas, muito preocupadas com a qualidade do seu trabalho e com dificuldade em reduzir o trabalho extra e em desligar são mais suscetíveis de desenvolver burnout, sobretudo quando estas características são exploradas ou esbarram com estruturas de trabalho rígidas que potenciam o sentimento de frustração e desmotivação.”

7 Como é que a exaustão e o desligamento se refletem na vida pessoal? Para responder a esta pergunta, o psiquiatra Pedro Frias Gonçalves recorre a uma metáfora: “Uma boa forma de pensar isto, tendo sempre esta questão do stress como conceito central, é pensar na nossa resposta ao stress como se fôssemos atletas”. “Quando está a correr, o atleta sujeita o corpo a stress e, se passa um determinado limite individual, começa a ter algumas dores, continua a correr e, quando para, fica bem, deixa de ter dores. Se o stress físico se for acumulando e ele for transpondo os limites da dor, quando para, a dor continua, pode chegar mesmo ao ponto de rasgar um tendão e ficar com uma limitação física para sempre. O que o stress provoca ao músculo pode ser transposto para o que o stress faz ao nosso cérebro e ao nosso corpo”. Portanto, em fases iniciais de sintomas de burnout, a pessoa, quando sai do seu contexto de trabalho, fica bem porque se afasta dos fatores de stress, explica o psiquiatra, “mas quando os sintomas começam a instalar-se de forma mais vincada e mais crónica, a sensação de fadiga, falta de energia ou distanciamento acaba por passar para a vida pessoal e provocar outros quadros de ansiedade e depressivos”.