Mendes dá tudo para agarrar base de Montenegro. "PSD tem de acordar"

Quem visse a cena do almoço na Batalha este domingo, dia inaugural da corrida a Belém, poderia pensar que já se vivia o fim da campanha presidencial. Bandeiras no ar, primeiro-ministro a empenhar-se em aparecer ao lado do candidato, apelos ao voto útil assumidos sem pudores. É costume que os apelos sejam mais dramatizados quanto mais a campanha avança, mas a caravana de Mendes sabe que não há tempo a perder — nesta primeira volta está “tudo em aberto” e o eleitorado da AD não pode relaxar. A passagem à segunda etapa de uma corrida tão dividida não são favas contadas.

Foi por isso, como se vai explicando na entourage de Mendes e Montenegro, que o primeiro-ministro não se inibiu: chegado ao palco, explicou passo por passo porque é que os eleitores não devem perder-se com “distrações”, concentrando o voto no “moderado” Mendes para evitar que cheguem “dois populistas” (leia-se Henrique Gouveia e Melo e André Ventura) à segunda volta.

Choveram críticas a Luís Marques Mendes, pelo “ato de fraqueza” da campanha, por precisar de mostrar o apoio do primeiro-ministro ou por pedir o voto útil tão cedo. Mas, na caravana do antigo líder social-democrata, não se hesita: o apelo, mesmo que precoce, é necessário e o eleitorado da própria AD é o primeiro que é preciso mobilizar, antes de tentar alargar as fronteiras da candidatura.

Porque o que interessa mesmo, neste momento, é “chegar lá”, à segunda volta. Depois de uma série de sondagens que o colocavam em primeiro ou segundo lugar, e com o candidato sempre a garantir que chegar à segunda volta era uma perspetiva que já o deixava otimista e tranquilo, o primeiro estudo da campanha — a tracking poll da TVI/CNN, divulgada esta segunda-feira à noite — veio agitar as águas e ensombrar a candidatura de Mendes: o candidato aparece em quinto lugar, o que equivaleria a uma derrota que não faz sequer parte dos piores pesadelos da equipa, atrás de todos os seus rivais da direita.