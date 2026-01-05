António José Seguro surge à frente de todos os outros candidatos na nova sondagem realizada pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. No inquérito divulgado esta noite, o candidato apoiado pelo PS surge com 19,3% das intenções de voto, seguido por Gouveia e Melo (19,2%) e André Ventura (18,9%).

A grande surpresa é o quinto lugar de Luís Marques Mendes (15,4%), que tem sempre aparecido entre os três primeiros lugares nesta primeira volta das eleições presidenciais de 18 de janeiro. João Cotrim de Figueiredo sobe para o quarto lugar, estando agora a poucas décimas da segunda volta.

António José Seguro (19,3%) Henrique Gouveia e Melo (19,2%) André Ventura (18,9%) João Cotrim de Figueiredo (18,0%) Luís Marques Mendes (15,4%) Catarina Martins (2,9%) António Filipe (2,8%) Jorge Pinto (1,8%) Manuel João Vieira (1,5%)

Catarina Martins (2,9%) continua a ser a candidata mais apoiada à esquerda de António José Seguro, mas com apenas uma décima a separá-la de António Filipe (2,8%). O candidato apoiado pelo Livre recebeu 1,8% das intenções de voto e Manuel João Vieira, com 1,5%, aparece pela primeira vez nas sondagens.

Para os resultados que conhecidos esta segunda-feira, foi recolhida uma amostra de 608 entrevistas durante os dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

No radar das sondagens do Observador pode consultar a estimativa de cada candidato presidencial tendo em conta todas as sondagens divulgadas em órgãos de comunicação social.