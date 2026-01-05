António José Seguro surge à frente de todos os outros candidatos na nova sondagem realizada pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. No inquérito divulgado esta noite, o candidato apoiado pelo PS surge com 19,3% das intenções de voto, seguido por Gouveia e Melo (19,2%) e André Ventura (18,9%).
A grande surpresa é o quinto lugar de Luís Marques Mendes (15,4%), que tem sempre aparecido entre os três primeiros lugares nesta primeira volta das eleições presidenciais de 18 de janeiro. João Cotrim de Figueiredo sobe para o quarto lugar, estando agora a poucas décimas da segunda volta.
- António José Seguro (19,3%)
- Henrique Gouveia e Melo (19,2%)
- André Ventura (18,9%)
- João Cotrim de Figueiredo (18,0%)
- Luís Marques Mendes (15,4%)
- Catarina Martins (2,9%)
- António Filipe (2,8%)
- Jorge Pinto (1,8%)
- Manuel João Vieira (1,5%)
Catarina Martins (2,9%) continua a ser a candidata mais apoiada à esquerda de António José Seguro, mas com apenas uma décima a separá-la de António Filipe (2,8%). O candidato apoiado pelo Livre recebeu 1,8% das intenções de voto e Manuel João Vieira, com 1,5%, aparece pela primeira vez nas sondagens.
Para os resultados que conhecidos esta segunda-feira, foi recolhida uma amostra de 608 entrevistas durante os dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.
No radar das sondagens do Observador pode consultar a estimativa de cada candidato presidencial tendo em conta todas as sondagens divulgadas em órgãos de comunicação social.